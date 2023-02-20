華專家：美無意義「瘋狂」 刺激事態升級

「非正式接觸」顯達共識期待低

新華社報道，此次兩人接觸不是「會晤」，也不是「會談」，而是「非正式接觸」。環球網分析認為，這一表述折射出當下中美關係的冷淡和緊張，「非正式接觸」意味着雙方對對話持開放的態度，但在達成共識方面沒有過高期待。

環球網指出，王毅在慕尼黑用了一連串詞句回應氣球事件及批評美國，包括「政治鬧劇」、「匪夷所思」、「歇斯底里」等。短短兩天內，王毅分別在會見巴基斯坦外長、在慕尼黑安全會議發表主旨講話後回答提問，及與布林肯非正式接觸至少3個場合強硬表態。

報道引述社科院美國問題專家呂祥指出，氣球事件剛發生時，中國表達的是冷靜解決問題的最大誠意，「但很遺憾，美方沒有表達出對應的誠意」。華盛頓表現出一種毫無意義的「瘋狂」，刺激事態升級，利用此事在美國社會營造反華仇華氛圍。中方此次的表態，正是對華盛頓這種過度反應的一次明確、嚴正的回應。

清華大學戰略與安全研究中心學者孫成昊指出，中方在通稿中提出，「要求美方改弦更張」，透露出除非美國改變對華的挑釁性政策，否則中美難重回正軌。

（中美角力）