王毅晤烏克蘭外長 稱中方「不願危機長期化」

據中方通報，王毅稱中方始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談。庫列巴表示，一年來，烏中一直保持溝通。沒有任何國家比烏克蘭更希望盡快實現和平，烏方重視中國的國際地位和重要影響，重視中方關於政治解決危機的立場，期待中方繼續發揮建設性作用。

晤歐盟外交代表 稱願全面重啟往來

王毅正對歐洲和俄羅斯展開為期一周的訪問，他此行要在中美緊張關係加劇、中俄關係引發擔憂之際，修復與歐洲的關係。新華社報道，王毅在當地時間周六會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）。王毅表示，中歐是伙伴不是對手，共識遠大於分歧。雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤，推動雙方交流盡快恢復至疫前水平。

他說，中國已成功走出疫情大流行，願全面重啟同歐洲和世界的往來。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，雙方應保持開放合作，拒絕脫鉤斷鏈，共同維護全球產供鏈穩定。博雷利則指，歐盟堅定奉行一中政策，望與中方加強高層交往，推進各領域合作。

（中美角力）