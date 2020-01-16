「氣球」後首會談 布林肯：王毅無致歉 會面約1小時地點保密 中方促美正視濫用武力錯誤

華外交部：應美方請求 非正式接觸

此次會面是兩國外交官在「氣球事件」後首次面對面交流。據報會面約1小時，地點保密。中國外交部昨發表通報稱，王毅是應美方請求，與布林肯非正式接觸。通報還指出，王毅清晰表明美方所作是「典型的濫用武力」，違反國際慣例和民用航空公約，中方強烈不滿，嚴正抗議；又稱美國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球多次非法飛越中國上空，沒資格污衊抹黑中國。美方要做的是拿出誠意，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。王毅強調，如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。

在兩人會談前，王毅在出席慕尼黑安全會議發表主旨講話後回答記者提問，將「氣球事件」描述為美國製造的一場「政治鬧劇」，稱「這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力」。

美國務院：美不容侵犯 警華勿助俄避制裁

在美國務院發布的簡報中，布林肯則提到，美國不會容忍任何侵犯主權的行為，中國在近年來，已經讓這些氣球飛過40多個國家的上空，「這已經暴露於世界面前」。對於俄烏問題，美國警告如果中國向俄羅斯提供物質支持，或協助其規避制裁，將面對產生的後果；又重申美國長期以來的一個中國政策沒有改變，強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性。

中方通報中提到，中國在烏克蘭問題上「勸和促談」，一直發揮建設性作用。中俄全面戰略協作伙伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍內的事。從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。對於台灣問題，必須堅定反對台獨，真正堅持一中原則。美方在台灣問題上要尊重歷史事實，信守政治承諾，將不支持「台獨」的表態落到實處。

王毅在慕尼黑安全會議期間宣布，中方將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，及《全球安全倡議概念文件》，為解決當今安全困境提出更可行舉措。路透社引述一名美國務院官員稱，中國正試圖做到「左右逢源」，一邊呼籲世界和平，一邊採取「令人擔憂」的舉措，支持俄羅斯入侵烏克蘭。

布林肯周日在會後一個美國全國廣播公司（NBC）節目上表示，美國非常擔心中國正考慮向俄羅斯提供可致命性的支持，包括武器，他向王毅明確表示「這將對我們的關係有嚴重後果」。

布林肯又透露，王毅未就「氣球事件」道歉，「我直接地告訴他，這是不可接受的，永遠不可再發生」，兩人也沒有討論重新安排他的訪華之行。

明報記者

（中美角力）

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