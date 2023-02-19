《狂飆》取景地成打卡點 檔販索拍片費

「舊廠街」招牌遭覆蓋 付費後除下

據極目新聞消息，短片拍攝者來到四九市場時，發現巷子裏懸掛的「舊廠街市場」牌子被覆蓋。同時，在一旁的菜檔前，一塊發泡膠板上寫着「各位拍視頻5元1人，如買菜也可以」。遊客付錢後，一旁的女子用長竹竿揭下了掛在高空的雨布，露出「舊廠街市場」牌子。

《狂飆》劇中的「舊廠街市場」，是黑幫老大高啟強發迹地，他最初在該處經營魚檔，受到唐小龍、唐小虎兄弟收保護費欺負，是全劇開篇貫穿始終的重要元素。還有微博網友稱，前幾天到現場去想拍照，被要求交20元才能拿下雨布。網友評論直言，「是誰幹起了劇中小龍、小虎的行當？」

當局撤遮擋物 檔主受查

台山市四九鎮政府昨發通告，稱市場舖位租賃戶王╳芬私自遮擋「舊廠街市場」門牌，並向打卡拍照遊客索取費用（5元/次）。市場管理方多次勸誡無效。昨日現場遮擋物已被撤下，涉事人王╳芬到轄區派出所配合調查。通告強調，該鎮將進一步加強對相關景點和場所的管理，歡迎大家前來打卡觀光。

同程旅行數據顯示，1月14日至1月30日，《狂飆》取景地江門的相關景區消費人次較上半月增長近5倍；自1月以來，江門搜索熱度也按月增長近130%。