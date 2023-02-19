美眾議員組團訪台 東部戰區艦隊演練登陸

卡納帶隊 冀加強半導體業聯繫

與卡納一同訪台的還包括共和黨議員岡薩雷斯（Tony Gonzales），民主黨議員奧金克洛斯（Jake Auchincloss）、傑克遜（Jonathan Jackson）。

美國之音報道，卡納在一份聲明中表示，台灣半導體產業對其選區至關重要，重申他也計劃確認一個中國政策，並明確表示希望盡一切努力阻止軍事衝突。卡納是來自加州的民主黨聯邦眾議員，同時也是眾議院最新成立的「美國與中共戰略競爭特別委員會」成員。

與此同時，台灣國防部昨發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」資訊，截至昨晨6時，24小時內偵獲大陸軍機24架次、軍艦4艘次，持續在台海周邊活動。有關航迹包圍台灣本島。其中踰越海峽中線及其延伸線進入西南空域15架次，包括殲10、殲11、殲16戰機，以及彩虹4無人機。另有2架殲16在東沙島附近出沒。

前天，解放軍東部戰區也通報，海軍某登陸艦大隊近日輾轉多個海域，開展為期多天的全要素、多科目、實戰化海上訓練。玉山號登陸艦、蒙山號登陸艦等4艘軍艦參演，先後完成主砲對海、對空射擊、綜合攻防、搶灘登陸等演練，隨機穿插多個「特情」演練，檢驗官兵的應急處置能力。