滬官方團應邀抵台北 重啟停3年交流 蔣萬安：循例邀請 原則低調 聚焦觀光

獨派統派機場口角

中央社報道，李驍東抵達機場後，由台北市政府派員接機，並快速從入境大廳通過。面對傳媒追訪，李驍東僅說「謝謝」就上車離開。獨派團體包含台灣基進、「台灣國」昨在機場外聚集，高喊「台灣中國，一邊一國」、「參觀可以，統戰免談」等口號，被層層警力圍住。新黨、中華統一促進黨等統派團體則在旁拉出「中國台灣省歡迎上海台辦李驍東副主任」等字幅。

根據行程，上海代表團昨下午參訪台北流行音樂中心、晚間參觀台灣燈會地點包含「儂好上海」及主燈秀；今天將參訪台北表演藝術中心、台北市政府的大數據中心，並參觀台灣燈會的未來展區及源展區；明天（20日）上午拜會台北市政府，下午赴桃園機場搭機返程。台北舉辦的「2023台灣燈會」今天將閉幕。

國民黨籍台北市長蔣萬安昨指出，上海在台灣燈會也有作品展出，所以循例邀請抵台，相關行程都經陸委會核准，原則就是低調、單純、安全，議題聚焦觀光等，若行程安排允許，他會與訪團會面。

學者：中共重對國民黨寄予厚望

國民黨副主席夏立言結束訪陸行程，前晚深夜返抵台灣。針對被台灣基進抗議此行是通敵賣台，夏立言回應稱，收穫很正面、目標都有達到，他見了國台辦新的負責人、建立交流，是很成功的訪問，沒有賣台的問題，「有沒有賣台、對台灣是不是做好事，不是由他們（台灣基進）說了算，是由台灣的人民來說」。

夏立言8日率團訪陸，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力等人會晤，前日也會見四川省委書記王曉暉。

民進黨立委羅致政昨在一個座談會指出，夏立言在美中關係演變之際執意訪問大陸，恐為北京解套、背書，除時機不宜、動機可疑、成果可議，國民黨高層還可能有黨內總統初選的考量。同場的台灣智庫諮詢委員董立文也質疑，有關訪陸安排，是否朱立倫為選總統做準備？國際法學會副秘書長林廷輝認為，夏立言訪陸未提「中華民國」，中共只想以「黨對黨」模式交流，踰越政府體制，這樣的交流不對等、不穩定。

師範大學東亞學系教授范世平表示，夏立言去年訪陸沒見到國台辦主任層級官員，但去年九合一選舉之後中共當局態度改變，因此夏立言此行見到王滬寧，顯示中共重回對國民黨寄予厚望道路，這是很明顯的轉變，未來是否會邀請更多台灣政商人士到北京，值得觀察。

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