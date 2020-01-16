ChatGPT捲假新聞風波 「撤限行」文稿騙倒杭州市民 警稱調查

「澎湃新聞網」報道，前日（16日）一則題為「杭州市政府3月1號取消機動車依尾號限行」的新聞在內地網絡平台傳播，其內容指從3月1日起，杭州市將取消汽車根據車牌尾號限制通行的政策，稱此舉旨在提高城市交通效率，緩解交通擁堵，方便市民出行。但經杭州警方證實為虛假消息，並稱已介入調查，很快會發布處理結果。

微信群試玩外傳 用戶道歉

「浙江之聲」指出，事件源於杭州一個住宅小區業主群前日討論ChatGPT，一位業主開玩笑說，可以嘗試用它寫篇杭州取消限行的新聞稿，隨後在微信群裏直播使用ChatGPT的寫作過程，自動生成的文章發在群裏。但其他後來業主不知道前因後果，看到後截圖轉發，導致錯誤資訊傳播。

涉使用ChatGPT「創作」的業主後於微信群中道歉，稱網傳3月1日取消機動車尾號限行的截圖「不是從官方得知」，而是其用ChatGPT擬寫，軟件自動生成的新聞稿被不明實情的業主轉發，誤導了大家，「在社會上造成不良影響，給政府工作帶來不便，我深表歉意」。目前警方未通報對該事件的處理結果。

去年11月，新型人工智能聊天應用程式ChatGPT面世，此項技術基於GPT-3.5架構的大型語言模型並通過強化學習進行訓練，以文字方式互動，可完成包括自動文章撰寫、系統編程、藝術創作等在內的多種任務。

不止在大陸，ChatGPT技術也讓通訊軟件LINE的台灣技術長陳鴻嘉表示「驚艷」。中央社報道，陳鴻嘉昨出席LINE TAIWAN TECHPULSE 2023開發者大會受訪表示，類似ChatGPT的大型語言模型技術會改變市場生態系，讓工作更有效率。簡單的工作例如網絡編輯，以前要從零開始學習，現在可以透過這項技術生成基本版的內容，再透過人力修正；又如編寫程式時遇到問題，可以直接問ChatGPT，節省在網絡搜尋資料的時間。但他同時表示，這項技術不會完全取代人類。