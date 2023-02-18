消息：俄侵烏一周年 習將發表「和平演說」

意國籲華盡力游說俄返談判桌

塔亞尼在會談上向王毅呼籲，中國應盡所有能力游說俄羅斯重返和平談判桌，確保烏克蘭獨立及結束戰爭。塔尼亞說：「中國必須發揮作用，推動（烏克蘭）和平發展。」他並補充道：「我確信北京已經準備好，將對此做出承諾。」

王毅：中意可重啟各領域合作

對於中意關係，王毅表示中國成功控制疫情，經濟強勁復蘇，中外人員往來有序恢復；兩國可以全面重啟各領域交往合作，盡快行動起來，把被疫情耽誤的時間搶回來。中方也願意進口更多意大利的優質產品，支持意企擴大在華市場份額，同時希望意方為中方企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

塔亞尼則表示，意方期待跟中方盡快重啟雙邊合作機制，盡早舉行兩國政府委員會第十一次聯席會議和經濟合作混委會會議；歐洲和中國互為重要市場，雙方應加強合作，促進相互投資、擴大貿易規模。

意大利總統馬塔雷拉17日會見王毅時稱，意方支持歐盟發展對華關係，當前形勢下，歐中合作對於應對全球挑戰至關重要。王毅表示，當前世界變亂交織，地緣衝突再現歐洲，全球經濟復蘇前景黯淡。中方堅信和平、發展、合作的潮流不可阻擋，單邊主義、保護主義、霸權主義沒有出路。

（綜合報道）