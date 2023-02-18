台灣東引島檢簡體字氣球殘體 軍方料氣象探測儀

東引島位於福建寧德對出東海，距大陸僅數十公里。中央社報道，至於有立委認為東引靶場拾獲簡體字樣氣球，就像常有海漂垃圾，只是最近氣球聽起來比較敏感，應不至於上升到安全事務。邱國正重申，對於很多表象，看了以後也要經過研擬，再作答案。

外媒：或廈門放飛 沒固定航線

台灣陸軍司令部證實，整個氣球直徑大約1米，儀器盒有「太原無線電一廠有限公司」、「GTS13型數字探空儀」以及「氣象儀器」等字樣。美聯社記者電話聯繫太原無線電一廠人員，對方稱只生產電子原件，包括向中國氣象局提供設備。該氣球可能是在廈門放飛的監測氣象氣球之一，沒有固定飛行航線。這類氣球到達大約3萬米最高飛行高度之後會開始漏氣。他說，這種氣球每天放飛，經常在台灣海峽上空飛行，但最近才開始引起注意。

66%台民贊成擊落陸氣球

台灣民意基金會昨發布民調，對於是否贊成擊落飛越台灣上空的大陸氣球，有約66%受訪民眾贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚且強烈的信息，那就是，台灣主權不容許任何外來挑戰是台灣社會共識。

就在台灣空防面對大陸氣球「威脅」之際，台灣總統蔡英文昨偕同訪台的巴拉圭總統阿夫多視察花蓮空軍基地，聽取「武器展示區」簡介，參觀F16V型戰機展示等，共同見證台軍的防衛作戰能力。