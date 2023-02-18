美國防部高官訪台 44年來第二人 京促停製台海緊張因素 學者料不激烈回應

英國《金融時報》17日引述消息人士披露，蔡斯將訪台；數小時後該報更新消息，稱蔡斯結束在蒙古烏蘭巴托訪問行程後，昨已飛抵台灣展開訪問。

蔡斯加入五角大樓前，曾任美智庫蘭德公司（RAND）資深研究員，研究領域包括中國軍事現代化、台灣防衛政策和印太安全等。而上次有同層級美行政官員來台，可追溯到特朗普主政時期，負責東亞事務的時任美國防部副助理部長柯林克（Heino Klinck）於2019年訪台。蔡斯此行訪台，令其成為過去44年來，第二位訪台的美國防部高官。

就蔡斯來台，五角大樓早前未有證實消息，發言人邁納斯僅指美對台承諾堅如磐石。台灣國防部長邱國正昨稍早回應，稱「沒有很確定」，不便說明細節。

此行料推軍售軍訓事宜

在北京，外交部發言人汪文斌昨回應稱「我們敦促美方恪守一個中國原則及三個中美聯合公報的規定，切實將美國領導人作出的不支持台獨的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，停止插手台灣問題，停止製造新的台海局勢緊張因素。」

台灣國際戰略學會理事長王崑義向本報分析，蔡斯此行為推動對台軍售和協助訓練台軍等事宜，加之美眾議院議長麥卡錫可能年內訪台，台灣總統蔡英文亦或訪美，台海「風雨要來」之前，蔡斯冀展現美對台的軍事安全保證。

王崑義指出，今次蔡斯未選擇中途經停日韓「傳統路徑」，而是直接從蒙古國飛抵台灣，或是美方有意釋放承認「中華民國」，令北京無理由指摘美撐「台獨」。王表示：「從法理上講，外蒙仍是中華民國領土的一部分，就類似於國內的省到省。」

台灣的國防安全研究院戰略學者蘇紫雲亦對本報指出，蔡斯從蒙古國赴台，應是從大陸領空通過，或意味北京有意降低中美緊張趨勢。北京今次或維持「口號上的抗議」，即使以軍演回應，規模亦會較佩洛西訪台時為低。當前北京政治重心是3月「全國兩會」，且中美就氣球風波一事有化解矛盾需求，兩岸也正顯現重啟交流迹象。

分析：倘大陸以柔應對

不為民進黨助選

王崑義亦認為北京今次不會以軍演等激進舉措回應事件，「到時麥卡錫來了，或蔡英文去美國，又該怎麼辦？」王分析，目前民進黨正處選舉弱態，大陸「炮火」可提振其選情，北京過往就曾因激進反應「幫過民進黨助選」，如今應以柔性應對。

明報記者 王聖辰

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