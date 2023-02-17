一線城二手回暖 樓市醞釀小陽春 研究指穗成交返兩年前水平 滬中介：生意一周復疫前

穗經紀：二手睇樓量去年同期4倍

綜合《證券時報》、財新網等內媒報道，近期廣州二手樓睇樓、交易量明顯增加，一名在廣州番禺區工作的經紀稱，「周末兩天的中飯都忙得沒有時間吃」，近期一直處於「前一波剛走，幾分鐘就帶下一波的狀態」。房地產行業研究平台「貝殼研究院」廣州分院稱，在2月6日至12日一周，當地二手樓成交出現爆發式增長，周度成交基本回到2021年4月和5月的水平。在同一周，廣州二手樓客戶諮詢量創下2022年以來的新高，買樓意欲強烈。

在上海，據每日經濟新聞報道，2月前兩周，該市鏈家門店的成交量較此前增長50%至60%，睇樓量增長30%至40%。《經濟觀察報》稱，北上廣深等城市「陸續開啟一波樓市小陽春」，包括周邊衛星城的樓市也有復蘇迹象，對比過去一年黯淡的房地產市場而言，無疑是「一抹難得的曙光」。

有房企指前期積壓需求 難料回暖可續否

至於能否持續回暖，報道引述一家房企的營銷負責人稱，2022年12月疫情大爆發，現在的節後成交，「更多是去年末積壓的需求釋放，能不能持續下去，現在還沒法判斷」。也有業內人士稱，一手樓市場信心尚未恢復。2021年下半年起，房企頻爆煲，各地項目停工、遲交樓，市場信心受挫，「二手房沒有期房風險，率先回暖並不奇怪。」一名房企高管稱。

為推動經濟復蘇，官方正為各行業鬆綁，提振市場信心。上月5日，央行、銀保監會發布通知，對樓價持續疲弱的城市，地方可自主決定下調首套房貸款利率至更低水平。國家主席習近平去年底在中央經濟工作會議指出，要因城施策，着力改善預期，擴大有效需求，支持剛性和改善性住房需求。

房貸利率跌 掀提前還款潮

人行銀保監促業界保障客戶

而在官方推出政策刺激樓市之際，較早前，民間出現了一波「提前還房貸」熱潮，原因就是房貸利率下行，而民眾的投資收益下降、理財趨於保守，將原本的儲蓄用於提前還房貸，於是出現「在銀行排隊等提前還款」的場面。對此，人民銀行、銀保監會上周四（9日）召開部分銀行座談會，要求商業銀行強化以客戶為中心的理念，保障客戶合法權益，改進提升服務質量，按照合同規定做好客戶提前還款服務工作。