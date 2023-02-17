中伊聯合聲明：涉核心利益定相互支持

習接受訪伊邀請 稱適時前往

聯合聲明還稱，雙方強調波斯灣地區的和平穩定對世界安全及能源運輸的重要性；雙方譴責一切形式的恐怖主義，雙方歡迎對方為維護地區安全穩定提出的倡議；萊希總統邀請習近平主席訪問伊朗，習接受邀請，表示願在方便時訪伊。兩國元首強調願保持密切溝通，深化兩國全面戰略伙伴關係。

前天上午，萊希到訪北京大學，接受北大「名譽教授」稱號並發表演講。萊希說，為了維護世界和平，促進世界發展，中國提出了共建「一帶一路」和「人類命運共同體」兩大倡議，充分說明中國非常重視人類未來的共同發展，並認為人類的共同幸福和進步有賴於整個人類的團結與合作。

萊希獲北大「名譽教授」稱號

據央視報道，萊希在演講中表示，多邊主義、最大限度地協同合作、摒棄一切單邊主義是國際新秩序的重要元素，同時也是實現公正的保障。「世界上有些國家的政客難以承受中國和伊朗的崛起，經常設置障礙，造成我們在區域一體化建設的道路上花費巨資。我們不會接受這些障礙。」萊希表示，伊朗依然堅信伊中兩國協同發展必將為國際社會朝着和平、穩定和發展方向前進鋪平道路。