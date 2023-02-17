習近平：疫策完全正確群眾認可成效巨大 去年11月以來「平穩轉段」 診治逾兩億人

大國防疫勝利「創人類文明史奇蹟」

新華社報道，政治局常委會昨召開會議，聽取近期新冠疫情防控工作情况匯報，中共中央總書記習近平主持會議並發表講話。會議指出，3年多來，中共中央因時因勢優化調整防控政策措施，成功避免致病力較強、致死率較高的病毒株廣泛流行，有效保護人民群眾生命安全和身體健康，為打贏疫情防控阻擊戰贏得寶貴時間。

稱80萬重症獲有效救治

新冠死亡率料日內公布

會議稱，2022年11月以來，內地較短時間實現了疫情防控「平穩轉段」，兩億多人得到診治，近80萬重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟。

會議強調，當前全國疫情防控形勢總體向好，但全球疫情仍在流行，病毒還在不斷變異。各地區各部門要深入總結3年多來特別是最近一段時間的經驗，完善相關機制，抓實抓細新階段疫情防控各項工作，建強衛生健康服務體系，堅決鞏固來之不易的重大成果。要加強疫情監測和常態化預警能力建設，健全疫情監測體系和信息報告制度，及時準確作出預警並採取必要的緊急防控措施。同時，促進長者接種率持續提升，加強醫療物資生產保供等。外界預料，新冠死亡率等數據有望日內公布。