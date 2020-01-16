王毅晤馬克龍 同意為烏和平做貢獻 學者：此行鋪路高層互訪 「展示中國」亦「傾聽歐洲」

明報記者 王聖辰

新華社引述馬克龍（Emmanuel Macron）指出，面對日益複雜的國際形勢，法中應共同致力於維護穩定和平衡，堅持多邊主義，反對集團對抗，避免世界分裂；還稱希望加強法中兩國在氣候變化、生物多樣性、海洋保護等領域的合作。

會面法外長 盼重啓各領域往來

王毅稱中法互施援手，共同抗擊疫情，中國經濟快速復蘇，社會恢復正常，願同法方全面重啟各領域往來。王毅其後與法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）會面時，亦表示希望盡早召開新一輪高級別人文交流機制會議，為兩國人員往來提供更多便利。

針對烏克蘭問題，王毅向馬克龍表示，中方重視法國獨立自主的大國作用，願同包括法國在內的國際社會一道探索政治解決路徑，盡快實現停火止戰。法新社報道，馬克龍認為中國有能力向俄羅斯施壓，促使後者回到談判桌上，因為北京仍是莫斯科的重要盟友。

愛麗舍宮會後發聲明，稱馬克龍和王毅討論了俄烏戰爭對最脆弱國家的影響，特別是在糧食安全和融資能力方面，並將根據國際法，促進達成和平的共同目標，同意為在烏克蘭恢復和平做出貢獻。馬克龍還向王毅表示，法中面對氣候危機等全球挑戰時，盼能與中國合作。

就王毅同馬克龍會談一事，中國社會科學院歐洲研究所所長馮仲平向本報分析，兩人今次會面屬技術層面互動，為元首外交前「通常進行的各級別訪問」。鑑於馬克龍、意大利總理梅洛尼等歐洲政要或將要訪華，王毅此行更多是為高層級官員未來的外交互訪做鋪墊。

馮仲平：中歐積累誤解過多 增了解必要

馮仲平指出，王毅今次訪歐，亦是新冠疫情3年以來，中國對歐洲的一次重要交流之旅，既是「展示中國」，亦為「傾聽歐洲」。馮仲平認為，中歐之間過往由於意識形態、價值觀分歧，相互積累過多誤解，歐洲對中國認知趨於負面，雙方積攢的問題太多了，即使有些問題見了面也解決不了，但相互增進了解仍有必要。

就王毅與馬克龍涉烏問題表態，馮仲平表示，法國等歐洲國家明顯希望中國能在俄烏局勢上「幫忙」，惟鑑於中俄雙邊關係和國際整體環境，中歐之間現時或「難在該問題上找到共同點」。馮仲平亦稱，中國向來視俄、烏均為合作伙伴，亦在反對使用核武器或以核武器進行威脅等議題上同歐洲擁有共識，中歐之間未來或可在阻止俄烏衝突升級等向度上，找到更多協商及合作空間。

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