英外交部：新疆主席取消訪英

稱因「國內重要行程」取消

官媒：14日隨團甘肅考察

歐洲政治新聞網站「Politico」周一（13日）亦引述消息稱，根據分別發給比利時布魯塞爾歐盟客人和法國巴黎受邀者的電子郵件顯示，吐尼亞孜赴歐洲的訪問因「國內有重要行程」而取消。英國《衛報》及「Politico」早前報道，吐尼亞孜原定13日抵達倫敦，隨後前往巴黎，並在19日至21日到訪布魯塞爾，與歐盟官員會面。

《新疆日報》報道，新疆黨委書記馬興瑞14日率自治區黨政代表團赴甘肅省學習考察，吐尼亞孜隨團，他並和甘肅省長任振鶴代表兩地政府簽署戰略合作框架協議。

中國外交部發言人汪文斌14日就吐尼亞孜取消訪歐行程一事回應稱「我不掌握具體信息」。他昨也證實，第38次中歐人權對話將於近日在比利時布魯塞爾舉行，由中國外交部國際司和歐盟對外行動署亞太總司負責人主持。

中新社昨刊發新疆喀什大學黨委副書記、副校長祖力亞提‧司馬義所撰文章〈新疆的人權狀况，誰最有發言權？〉內文稱美西方持續炒作涉疆議題，炮製一系列涉疆謊言，重點圍繞「強迫勞動」、「強制轉讓土地」、「文化入侵」等對新疆人權成就加以詆譭，他強調「中國新疆的人權狀况如何，新疆各族人民最清楚，也最有發言權」。