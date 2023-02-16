武漢銀髮族再上街 促撤醫保新政 警民推撞長者倒地 數千人聚集高唱「團結就是力量」

繼2月8日數千人上街抗議後，武漢市大批長者不顧當局警告，昨聚集於漢口的中山公園，要求撤回醫保改革措施，並與現場維穩警方對峙。網傳短片顯示，在抗議現場示威者高唱歌曲「團結就是力量」、高喊口號，其間出現警民推撞，有長者倒地。

遼寧大連亦數千民眾抗議

有示威者遭警車帶走

內地此前的醫療保障政策是「個人帳戶+統籌帳戶」模式。依據新政，更多的資金將注入統籌帳戶，個人帳戶的資金額度則大幅縮水（見表）。

依武漢新政，退休人員按照2021年養老金平均水平2.5%劃入個人帳戶。具體計入金額為每月83元（人民幣，下同）。而改革前，每月劃入醫藥補貼是286元。個人帳戶被削減七成，由此引發退休人士不滿。在上周三的示威中，抗議人士曾發出「通牒」，表示當局在昨日（15日）前未給予合理答覆，將於當天集會抗議。

自由亞洲電台昨引述武漢市民周先生稱，受政府醫保新政影響的不僅退休人員，普通在職居民的醫療費也被收縮。「我們每月繳400元醫療保險的人，他們（政府）現在也沒錢打到帳號裏了，就沒錢買藥了。」

對於醫保新政，武漢醫保局自第一次抗議發生至昨日，先後刊發4篇「政策解讀」及「答疑」稱，參保職工的個人帳戶劃入資金確實減少，但並未吃虧；因長期看，所有參保職工都增加了此前沒有的普通門診報銷待遇，特別是患病群眾和長者受益更多。不僅如此，改革後統籌基金的規模更大，對參保職工的支付能力更強，對病種的保障更全。執行新政後，退休人員的個人帳戶將年均減少約2000元，但整體醫療保障福利，若患病需住院治療等，則增多了4000元報銷福利。

甘肅：改革令當地逾百萬職工獲益

據了解，各地醫保新政是依據國務院辦公廳2021年的指導意見制定。連日來，包括湖北武漢、陝西西安以及湖南、廣東、江蘇等地方政府，紛紛以「政策解讀」的方式向民眾闡釋改革前後的利弊。據《蘭州日報》昨引述甘肅醫保局稱，自1月1日甘肅啟動醫保改革以來，新政策已令138萬參保職工獲益。

不過，包括遼寧大連市的部分退休人員，對醫保新政並不買帳。昨日，大連人民廣場亦聚集數千民眾，對當局縮減醫療福利表達不滿。網傳現場短片顯示，有人以唱《國際歌》的方式表達抗議。有警察在現場維穩，一些抗議人士被帶上警車。

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