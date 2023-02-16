曾任港三跑項目副指揮 中國交建灣區高層受查

官方簡歷顯示，江醒標是福建永定客家人，2006年6月起擔任中交廣州航道局有限公司副總經理，8年後扶正為總經理，並兼黨委副書記。2015年底，江醒標調往天津航道局，出任總經理兼黨委副書記。

三跑完工即調走 涉職務違法未提違紀

香港國際機場三跑道系統建造工程在2016年8月啟動，2018年展開15公里海堤建造工程等項目。中交疏浚、中國交建和香港振華組成聯合體，承建三跑填海造陸、填砂墊層、海堤、地基處理（排水板）等施工。江醒標就在2018年11月南下香港，擔任中國交建香港三跑項目指揮部副指揮長。在港4年期間，江醒標熱心參與社會活動，也是香港兩岸客家聯會顧問。

香港國際機場第三跑道2022年11月25日正式啟用，同月，江醒標「功成身退」，調回粵港澳區域總部擔任閒職。這次被調查，意味着他沒法「平安」退休。通報未有提及調查江醒標違紀問題，外界判斷他主要涉及商業犯罪。巧合的是，香港廉署昨宣布起訴機管局前總經理等10人涉嫌行賄受賄，涉三跑項目分判合約及物料訂單。（詳刊A7）

上月召開的國務院國資委黨風廉政建設和反腐敗工作會議指出，今年將深入排查國資央企「圍標串標、違法分包轉包、出借資質、通過掮客違法操作以及直接或變相行賄等突出問題，重點整治通過違規違法尤其是行賄手段獲取工程項目行為」；開展央企違規違法獲取工程項目專項督查，加強對重大工程項目招投標活動的監督檢查。

國資委：嚴打央企違法獲取工程

江醒標雖然是福建人，但主要履職地區在廣東和天津，這次國家監委指定福建監委負責其案件調查，料有避免干擾的意味。同樣被福建監委調查的盧書明（50歲），自2013年起，做過中交四航局五公司執行董事、總經理，以及中國交建長三角區域總部黨工委委員、副總經理。2022年7月至今，任中交城投副總經理，中交華東投資公司總經理。

明報記者