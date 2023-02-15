足協主席被查 三個月4高層落馬 缺席前日國足會議「失聯」 陳戌源遭紀委監委帶走

陳戌源最後一次公開活動是一周前的2月8日，當天他在海南海口為集訓中的國家男足隊送上新春祝福，提出要「牢記全國人民對中國足球的美好期盼」、「要牢記作為足球人的責任和擔當」。他原定參加周日在佛山舉行的國足會議，但當天缺席「失聯」，隨後證實被帶走調查。

4高層均有湖北省監委介入調查

據昨晚的通報，審查調查陳戌源的，除了國家體育總局紀檢監察組，還有湖北省監委。

由去年11月開始打響的這場足壇反腐風暴，先是原國腳、前國足主帥李鐵被帶走調查。到了今年1月，足協兩名高層，包括原秘書長劉奕、足協常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮同日被官宣受查。而此次陳戌源的「落馬」，與劉奕、陳永亮和李鐵一樣，都有湖北省監委介入調查。

港務工作46年 曾打造中超冠軍

現年66歲的陳戌源早期在上海港務系統工作長達46年。據此前報道，受八大樣板戲之一的《海港》影響，17歲的陳戌源當起了碼頭工人，文革後轉文職，擔任上海港務局辦公室秘書，之後一路爬升，做到上海港務集團董事長後，主導海港集團收購上海東亞隊，並將俱樂部打造成為中超冠軍。2019年開始擔任中國足協主席。

國家體育總局足球運動管理中心曾是中國足球運動的最高管理單位，與足協屬於「兩塊牌子、一套人馬」。在2015年，足協與體育總局「脫鈎」，但仍被詬病力度不足。而陳戌源當時是有史以來第一位非體育系統出身的足協主席，被視為是足協改革的大動作。

曾斥足協燒錢 問「良心已死嗎？」

陳戌源上任後，取消了國足外出比賽的包機、對足協內部進行了結構調整；為了限制俱樂部盲目投資、薪酬過高，還出台針對俱樂部球員的「限薪令」。在他昨日被查後，旋即被翻出2020年曾痛批中國足協燒錢，指中國各級投入是日韓的三倍、十倍，「中國俱樂部一線球員工資是日本J聯賽5.8倍，是韓國11.6倍，這些數字觸目驚心，我們難道還不覺醒？我們難道良心已死嗎？」

有稱歌舞昇平 有指或涉上海港務

對於陳戌源被查一事，《足球報》記者李璇稱，在國家隊征戰期間，「讓國腳陪著踢球，讓保障人員陪著打麻將......每天歌舞昇平，分獎金。」也有分析認為，陳戌源所涉問題或牽涉上海港務。

在2009年至2011年間，中國足壇也曾有過一輪打黑風暴。陳戌源亦是繼南勇、謝亞龍之後，足協最近5任中第3位被查的「一把手」。