訪歐惹議 新疆主席取消法國比利時行程

英國「衛報」（The Guardian）上周曾引述英外交部信件稱，艾爾肯．吐尼亞孜將訪問英國及布魯塞爾等地，英國倫敦等地近日爆發反對他到訪的示威活動。中國外交部發言人汪文斌昨回應時稱「不掌握新疆維吾爾自治區負責人出訪的具體信息」，但強調中方已多次闡明在涉疆問題立場，所謂侵犯人權，屬反華勢力的世紀謊言，早已被事實戳穿。

王毅訪法意等國 將赴慕尼黑安全會議

Politico報道，歐洲的國會議員和維權人士不滿，批評新疆地區對維吾爾穆斯林的極端措施已相當於聯合國所稱的「危害人類罪」，歐盟卻大陣仗迎接主管當地的中國高官。報道引述發給布魯塞爾歐盟賓客的電郵內容指出，「基於行程安排原因……（活動）將延期」。目前未知其英國行程是否受阻。

外交部新聞發言人汪文斌昨介紹王毅訪歐行程時稱，王毅將在中國專場活動上發表演講，介紹國家主席習近平主席倡導的共同、綜合、合作、可持續的安全觀，闡明中國將始終堅持走和平發展道路，並結合會議主題就重大國際問題申述中方立場。

這將是王毅去年底從外交部長升任中央政治局委員後，首次出訪歐洲。《環球時報》昨刊登中國駐法國大使盧沙野的專訪，他表示，這兩年來因為美國加大對華打壓等原因，中歐關係遇到不少困難，但雙方之間不存在根本利害衝突和矛盾，希望中歐能加快重啟高層交往與經貿合作等，讓中歐關係重新熟絡。