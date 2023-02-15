訪歐惹議 新疆主席取消法國比利時行程

【明報專訊】歐洲政治新聞網站Politico周一（13日）引述消息人士稱，中國新疆自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜已取消原定當天前往法國巴黎和比利時布魯塞爾的訪問計劃。另邊廂，中國外交部宣布，中央外事辦主任王毅於昨（14日）至22日應邀訪問法國、意大利、匈牙利和俄羅斯，並應邀出席第59屆慕尼黑安全會議。
英國「衛報」（The Guardian）上周曾引述英外交部信件稱，艾爾肯．吐尼亞孜將訪問英國及布魯塞爾等地，英國倫敦等地近日爆發反對他到訪的示威活動。中國外交部發言人汪文斌昨回應時稱「不掌握新疆維吾爾自治區負責人出訪的具體信息」，但強調中方已多次闡明在涉疆問題立場，所謂侵犯人權，屬反華勢力的世紀謊言，早已被事實戳穿。
王毅訪法意等國 將赴慕尼黑安全會議
Politico報道，歐洲的國會議員和維權人士不滿，批評新疆地區對維吾爾穆斯林的極端措施已相當於聯合國所稱的「危害人類罪」，歐盟卻大陣仗迎接主管當地的中國高官。報道引述發給布魯塞爾歐盟賓客的電郵內容指出，「基於行程安排原因……（活動）將延期」。目前未知其英國行程是否受阻。
外交部新聞發言人汪文斌昨介紹王毅訪歐行程時稱，王毅將在中國專場活動上發表演講，介紹國家主席習近平主席倡導的共同、綜合、合作、可持續的安全觀，闡明中國將始終堅持走和平發展道路，並結合會議主題就重大國際問題申述中方立場。
這將是王毅去年底從外交部長升任中央政治局委員後，首次出訪歐洲。《環球時報》昨刊登中國駐法國大使盧沙野的專訪，他表示，這兩年來因為美國加大對華打壓等原因，中歐關係遇到不少困難，但雙方之間不存在根本利害衝突和矛盾，希望中歐能加快重啟高層交往與經貿合作等，讓中歐關係重新熟絡。