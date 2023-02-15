「關係新高落地需時」 學者料對伊政策不大變

被問來訪影響中美關係否

華外交部：不針對第三方

伊朗是美國的宿敵。伊朗外交部發言人卡納尼表示，此次訪問將加強中國和伊朗的雙邊關係，具重要意義。「央視新聞」引述卡納尼表示，從政治角度看，萊希訪問中國具重要性和特殊意義，表明兩國關係在良好政治氛圍中繼續發展；本次訪問將體現兩國領導人在擴大雙邊關係，維護共同利益等議題上的政治意願。

伊朗目前正遭受美國制裁。有海外傳媒稱中伊雙方的合作，將會削弱美國對伊朗的孤立。官媒《環球時報》昨日刊登社評指，「中伊用不着看他們的臉色行事，更不可能因為有人不高興就減少來往」。評論指，近幾年中伊合作的成果，「有不少都是在排除、克服美方干擾和破壞的情况下取得的」。

學者料短期內惹西方炒作攻擊

「伊朗總統此次訪華，標誌着中伊之間的戰略伙伴關係進入新階段，也意味着《中伊25年全面合作協議》進入全面落實階段。」香港中通社昨引述蘭州大學「一帶一路」研究中心執行主任朱永彪教授指出，此次訪問在短期內料會引起西方輿論炒作和部分政客攻擊，但相信不會持續太長時間。「中伊關係在戰略上達到新高度，但仍處於逐漸落實的過程中，一些基礎領域較薄弱，距離落實目標尚有距離。」朱永彪預計，兩國關係仍會維持現狀，中國外交政策不會出現重大轉變。

明報記者