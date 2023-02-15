習晤萊希 支持伊朗抗霸凌反干涉 任內首訪華 伊總統：堅定鞏全面戰略伙伴

天安門廣場昨鳴放21響禮炮，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中伊兩國國歌。萊希在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，觀看分列式。

新華社報道，習近平在會晤指出，中伊兩國傳統友好，兩國關係經各種國際風雲變幻考驗；中方始終從戰略高度看待和發展中伊關係，無論國際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展與伊朗的友好合作，推動中伊全面戰略伙伴關係發展。

習讚改善鄰國關係 將續助解決核問題

習近平說，中方支持伊方維護國家主權獨立、領土完整、民族尊嚴，支持伊方抵禦單邊主義、霸凌主義，反對外部勢力干涉伊朗內政、破壞伊朗安全穩定，願繼續在涉及彼此核心利益問題上與伊方互相支持。中方讚賞伊方願意積極改善與周邊鄰國關係，稱中方將繼續建設性參與伊朗核問題全面協議恢復履約談判，支持伊方維護正當合法權益，推動核問題早日妥善解決；願繼續「一帶一路」合作，促進互聯互通，擴大人文交流。

萊希盼鞏各層級交流 歡迎華企投資

萊希則表示，伊中友誼歷經考驗，歷久彌堅；作為兩個獨立自主的大國，伊中關係基於相互尊重精神，是值得彼此信任的真誠戰略伙伴。伊方希望與中方加強各層級交往，落實伊中全面合作計劃，深化貿易、基礎設施等領域合作，歡迎中國企業赴伊投資，期待更多中國遊客赴伊。伊方感謝中方支援伊朗抗疫，感謝中方在伊核問題全面協議談判等問題上主持公道。

2021年6月，萊希當選伊朗總統，這是他就任後首次訪華，訪團包括經濟部長、外交部長、農業部長、石油部長以及央行行長等高級官員。萊希昨還會見國務院總理李克強和全國人大委員長栗戰書。

昨天會晤後，兩國元首共同見證簽署農業、貿易、旅遊、環保、衛生、救災、文化、體育等領域多項雙邊合作文件。萊希訪華期間，雙方將發表《中華人民共和國和伊朗伊斯蘭共和國聯合聲明》。此前，2021年1月，中國與伊朗簽署一份為期25年的全面合作計劃，在能源、安全、基礎建設和人文交流等領域建立廣泛的合作關係。

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