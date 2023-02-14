夏立言稱達赴陸3目的

夏立言率團訪問大陸，先後與政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力會晤。訪問團隨後轉赴南京等地，前天與陳吉寧等上海官員會晤後，昨日上午在上海參與兩岸青年企業家交流活動，和在上海經商的青年台商見面。

關懷台胞反映漁農業官員交流

據中央社報道，夏立言接受媒體聯訪時說，這次赴陸訪問的3項目標，包括關懷台胞台商與台生、將台灣的中小企業像是農林漁牧業所碰到的困難轉達給陸方以及與新的涉台官員交流認識，在過去幾天，這3個目的都具體達到。

夏立言表示，由於台海雙方缺乏互信以至於官方溝通管道中斷，兩岸23項協議的後續執行也受到一些影響，甚至遭到擱置，許多事情沒辦法立即獲得處理與解決。由於無法從官方管道得到協助，因此不少台商也開始自力救濟，或是向國民黨提出陳情，「在這樣的情况之下，我相信包含我在內，以及在座的各位先進（青年企業家）能夠承擔更大的責任、扮演更積極的角色」。

另據「澎湃新聞」，前天，陳吉寧對夏立言一行到訪表示歡迎，介紹了上海經濟社會發展相關情况。陳吉寧說，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，搭建更多交流平台、拓展更多合作領域，更好推動兩岸融合發展。

國民黨昨發布的新聞稿稱，會晤時，夏立言表示，兩岸有文化相近優勢，台灣應充分發揮文化軟實力，讓更多上海市民和大陸民眾認識台灣的美好，也有助於兩岸共同跨越分歧。

結束上海行程後，夏立言一行已於昨日下午搭乘高鐵前往湖北武漢訪問。