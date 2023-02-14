星雲圓寂禮 3萬人湧山 荼毘葬佛光山 蔡英文頒褒揚令

綜合中央社等台灣媒體報道，根據警方預估，約有3萬人到場向星雲法師致意。據陸委會昨晚表示，共計91名大陸、香港人士參加。由於人數眾多，佛光山在大雄寶殿前廣場架設大熒幕轉播典禮過程，現場坐滿信眾跟着誦念佛號。

在圓寂讚頌典禮現場，蔡英文、陳建仁及高雄市長陳其邁、國民黨主席朱立倫、台內政部長林右昌、前副總統呂秀蓮、前高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平等人也出席。

蔡英文親自頒贈褒揚令，表揚星雲法師一生貢獻。陳其邁也頒發榮譽市民證書，感謝星雲法師長期為宗教、文化、教育及慈善等事業的奉獻及服務。朱立倫也頒發國民黨最高榮譽實踐一等獎章，向星雲法師致意。

典禮舉行唱香讚、法眷向恩師頂禮九拜等儀式，最後移動星雲法師的坐龕巡山。典禮結束後，昨下午即至台南大仙寺荼毘（火葬），並將安葬於佛光山萬壽園。

陸弔唁團：盼承遺志推兩岸交流

對於星雲法師的圓寂讚頌典禮，大陸弔唁團由於有成員未能獲批入境台灣而取消行程。據國台辦新聞稿，前天下午3時，大陸吊唁團在佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

弔唁儀式上，弔唁團與佛光山住持心保法師等視像連線對話。弔唁團團長、中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪表示，專程到大覺寺弔唁，以表達對星雲法師的緬懷與禮敬；衷心希望大家繼承星雲法師遺志，賡續推動兩岸交流，為祖國統一、民族復興、同胞福祉奉獻心力，以告慰星雲法師。

心保法師表示，大陸弔唁團這份情誼佛光山弟子無盡感謝。家師家國情懷深厚，堅守民族大義，珍視兩岸同文同種的同胞情誼，對自己的故鄉始終充滿感情。佛光山弟子將繼承家師的夙願，為推動兩岸佛教交流及兩岸關係和平發展貢獻智慧和力量。