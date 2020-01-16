官媒連3天轟美 分析：指摘增轉對抗 人民日報批「假民主真霸權」 學者：中方認為氣球事件炒作

官媒《人民日報》周一發表署名「鐘聲」的文章，批評美國濫施非法單邊制裁和「長臂管轄」，干涉別國內政，踐踏國際規則，「美國的霸凌行徑破壞全球團結，危害世界和平，給許多國家民眾帶來深重災難」。文章舉例，在美國政客宣稱給世界帶去「更多自由、尊嚴與和平」時，遭受強烈地震影響的敘利亞人民，因美國制裁無法得到救援；阿富汗人民還在等待美國全部歸還被其凍結的阿富汗央行資產。這些例子「充分暴露了美式民主的虛偽性和霸權、霸凌的真面目」。

文章續稱，本屆美國政府竭力想組建「價值觀聯盟」，拉攏一些國家選邊站隊。截至2021財年，美國已生效的制裁措施累計達9400多項，說明美國實踐的始終是霸權主義邏輯。

《人民日報》上周六起已連續3天發表「鐘聲」的文章，均批評美國的民主制度是「假民主真霸權」，將民主工具化、武器化到處干涉別國內政，並指美國政客應該反思、正視自身制度的結構性缺陷。《環球時報》也連發兩篇社評，指「美式民主」霸權、霸凌、霸道。

在近期鬧得沸沸揚揚的「氣球事件」上，中方由最初表示「遺憾」，到擊落飛行物後轉為抗議，外交部亦指摘美國做法屬「政治操弄」，上周四，中國還拒絕美國提出的兩國防長通話的建議。

美國《紐約時報》分析指出，中國一直試圖淡化此事，但隨着美國對中國政府的監視計劃的指摘愈來愈多，北京的壓力也愈來愈大，開始採取更具對抗性的口吻，進一步加劇升級風險。

王義桅：氣球本非新鮮事 炒作中國威脅

中國人民大學國際關係學院外交學系教授王義桅對本報表示，氣球本非新鮮事，但美國藉此事炒作「中國威脅」，取消國務卿布林肯訪華、藉助「氣球事件」制裁更多中國企業等，這在中方看來是小題大作，煽動反華情緒。

他稱，今年本是兩國關係改善的窗口期，國家主席習近平11月到西雅圖參加APEC峰會，藉機訪問美國是最好不過，而布林肯來華本身要落實中美元首會晤的精神共識，但美國國內利益過於分化，「在如何對待中國的問題上，拜登代表着華爾街金融資本利益，而追求再工業化的產業資本對中國有很大敵意」。他稱，批評美國民主，就是其內部的利益分化，「很混亂，炒作中國威脅，把最大的責任推到中國頭上，讓人很鬱悶，今年氣氛本來還算比較緩和的」。

《紐時》亦引述了澳洲外交政策智庫洛伊研究所的東亞研究員馬利德（Richard McGregor）表示，任何明確的升級做法很可能來自美國，他列舉兩黨政治壓力，以及對中國崛起的焦慮。「這讓美國的做法與中國的相比更難預測。」

明報記者

（中美角力）

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