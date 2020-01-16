高校學報聲明：瞞用ChatGPT撤稿

倡作者參考文獻致謝中說明

據「每日經濟新聞」報道，《暨南學報（哲學社會科學版）》近期發布關於使用人工智能寫作工具的說明，提到暫不接受任何語言模型工具（如ChatGPT）單獨或聯合署名的文章。在論文寫作中使用相關工具，需單獨提出，並在文章解釋如何使用，及論證作者自身的創作。如有隱瞞使用，將對文章直接退稿或撤稿處理。《天津師範大學學報》亦發布相關聲明，建議作者在參考文獻、致謝中說明使用人工智能寫作工具（如ChatGPT等）的情况。

在外國，多間國際學術期刊早前發表聲明，完全禁止或嚴格限制使用ChatGPT等人工智能機器人撰寫論文。

報道引述浙江一名研究生稱，其導師在開會時明確規定不能使用ChatGPT，一旦發現，就按抄襲處理。北京一間重點大學法學專業教師稱， 已經遇到有學生用ChatGPT寫論文交作業的事情。他補充說：「用了的話，一眼就能看出來，他們獲取信息的渠道也比較狹窄。」四川一所大學的一名經濟學系副教授也稱，注意到一些學生在嘗試用ChatGPT，料開學後會出現一些學術亂象問題。亦有學者相對樂觀，一名上海重點高校社科類教授說，ChatGPT只能做些簡單重複的工作，做不到更高層次。