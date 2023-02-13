《狂飆》演員被揭曾吸毒 劇方刪片段 稱「零容忍」

近日網上流傳飾演毒販「鍾阿四」（參與綁架女主角孟珏的角色）的演員韓朴俊，是此前藝名為「含笑」的內地男星。他在2009年因吸毒被捕，之後改名韓朴俊重返演藝圈。

戒毒改名重返演藝圈

涉事演員發文「擔心事終發生」

含笑昨凌晨發文承認自己曾吸毒，「……當時因為頸椎疼痛難忍，加之對新型毒品的認知不清，導致誤食，為此我接受了行政拘留數日的處罰」。他稱，在劇中只有兩場戲，隨着劇集爆紅後，「擔心的事還是發生了」，「向所有曾經支持和喜愛過我的朋友們道歉，向所有在緝毒一線的民警道歉」。

劇組前晚發聲明稱，含笑從簡歷投遞到合作的過程中，均使用「韓朴俊」為名，而劇組基於其影視劇成績，才考慮啟用他作為特約演員。聲明稱，將對含笑的參演片段修改刪除，並強調始終秉持對涉毒「零容忍」的態度。相關話題周日登上微博熱搜榜，閱讀量逾10億。

20萬網民投票 涉毒藝人可否重返

九成選「不應 緝毒警不能白犧牲」

網民對含笑的道歉不多買帳，有媒體翻查出，北京電視台《法治進行時》2009年曝光的抓捕畫面顯示，當日他家桌上擺滿各類毒品。他當時稱，第一次吸完3天沒睡覺，直到妻子懷孕才停止；之後因要發行新專輯，在壓力下再次吸毒。網民認為，這顯示他絕非「誤食」。

人民網稱，監管部門多年前就要求各級電視播出機構，不得邀請有吸毒、嫖娼等違法犯罪行為者參與節目，又稱「禁令面前，吸毒就是斷了自己的演藝之路」。中新網稱，「人也許真的可以改過自新，但絕不能作為藝人出現」、「永不錄用涉毒藝人是底線」。中新網發起一項網絡調查「應該給涉毒藝人改過自新的機會嗎」，有逾20萬名網民參與投票，其中約九成投給「不應該給，緝毒警察不能白犧牲」。不過這項調查亦引起許多網民憤怒，他們認為官媒發起調查並不適當，「這是可以投票的問題嗎？」

現年54歲的含笑在1990年代曾憑歌曲《飛天》走紅。2009年因吸毒被拘留12天，此後因積極戒毒，被選為「北京市戒毒形象大使」。後轉型演員，曾出演過《長安十二時辰》、《獵狼者》等。