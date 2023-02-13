路透：拜登擬禁對華科企投資 「氣球」引紛爭 觀察人士稱華府短期或更多懲罰

【明報專訊】中美兩國的科技戰仍在持續。在此前傳出拜登政府考慮出台一項行政命令，限制美國對中國的關鍵高科技行業投資之後，路透社近日引述消息人士稱，拜登政府計劃「完全禁止」對一些中國科技公司的投資，並加強對其他公司的審查，這是拜登政府打擊美國公司向中國敏感行業注入數十億美元資金計劃的一部分。
路透社引述消息人士稱，禁令預計將適用於與晶片生產相關的一些投資。消息人士還表示，即將出台的規定可能會效仿美國去年10月對向中國出口美國人工智能 （AI） 晶片、晶片製造工具和超級計算機等技術施加的全面新限制。該計劃預計將在未來幾個月由白宮以行政命令的方式公布。
中美近期因「氣球事件」引發紛爭，有觀察人士稱，華盛頓將在短期內對北京採取更多懲罰措施，這可能包括期待已久的對外投資限制。
白宮拒評 中方： 無阻華科技發展
報道稱，拜登政府該項行政命令的細節可能會有變化。《紐約時報》早前指出，新禁令基本上已草擬完畢，可在兩個月內公布，可能會涉及量子計算、先進半導體及用於軍事或監視的人工智能。
一名消息人士表示，拜登政府將在該計劃生效前，讓行業有機會對擬議的規則進行權衡。除了某些投資禁令外，其他的交易只要求投資者將其計劃告知政府，而不存在不批准的風險。除了採取措施控制美國在中國的投資，美國政府也希望獲得更多有關美國投資中國科技初創企業的信息。
對於前述消息，白宮拒絕置評。報道引述中國駐華盛頓大使館發言人在一份聲明中說：「任何限制或打壓都不能阻止中國科技發展的步伐。」 「美國政客對中美正常經貿合作無端設限，只會錯失發展機遇。」