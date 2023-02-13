路透：拜登擬禁對華科企投資 「氣球」引紛爭 觀察人士稱華府短期或更多懲罰

路透社引述消息人士稱，禁令預計將適用於與晶片生產相關的一些投資。消息人士還表示，即將出台的規定可能會效仿美國去年10月對向中國出口美國人工智能 （AI） 晶片、晶片製造工具和超級計算機等技術施加的全面新限制。該計劃預計將在未來幾個月由白宮以行政命令的方式公布。

中美近期因「氣球事件」引發紛爭，有觀察人士稱，華盛頓將在短期內對北京採取更多懲罰措施，這可能包括期待已久的對外投資限制。

白宮拒評 中方： 無阻華科技發展

報道稱，拜登政府該項行政命令的細節可能會有變化。《紐約時報》早前指出，新禁令基本上已草擬完畢，可在兩個月內公布，可能會涉及量子計算、先進半導體及用於軍事或監視的人工智能。

一名消息人士表示，拜登政府將在該計劃生效前，讓行業有機會對擬議的規則進行權衡。除了某些投資禁令外，其他的交易只要求投資者將其計劃告知政府，而不存在不批准的風險。除了採取措施控制美國在中國的投資，美國政府也希望獲得更多有關美國投資中國科技初創企業的信息。

對於前述消息，白宮拒絕置評。報道引述中國駐華盛頓大使館發言人在一份聲明中說：「任何限制或打壓都不能阻止中國科技發展的步伐。」 「美國政客對中美正常經貿合作無端設限，只會錯失發展機遇。」

（綜合報道）

（中美角力）