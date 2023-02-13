個人醫保降七成 官方稱病患長者獲益 影響3.5億人 學者：如何補償受損者關鍵

今次改革起於國務院去年的政策，關係到3.54億醫保參保人利益。新政主要涉及的職工醫保門診共濟保障，即職工醫保參保人的門診費用，以前主要通過「個人帳戶」的方式來保障，現在是通過「共濟保障」，也就是統籌報銷醫療費用。

綜合「第一財經」、「頂端新聞」等內地媒體報道，這項改革最先遭到武漢民眾抗議。上周三（8日），武漢爆發數千人集會維權，抗議當局推行醫保新政，涉嫌大幅削減民眾的醫保福利。其中包括，每月劃入個人帳戶的醫藥補貼由286元（人民幣，下同）降七成至83元，而年度門診起付標準（起付線）也設為500元到700元，未達門檻者，須自費支付等。

武漢集會發生後，近日，包括湖北、廣東、四川、河南、陝西等地紛紛發布政策解讀，向民眾宣講醫保改革所涉及的有關問題，強調改革的必要。

武漢醫保局談改革必要

避「有病不夠花 沒病用不了」

面對爭議，武漢市醫保局回應稱，改革原因是此前的統籌基金保障住院和門診大病，個人帳戶保障門診小病模式，出現了參保職工「有病的不夠花，沒病的用不了」的情况。 對於有參保職工稱改革後「個人帳戶劃入少了，吃虧了」，武漢市醫保局回應稱，改革後，從當期看，大部分參保職工的個人帳戶劃入會減少；從長期看，所有參保職工都增加了此前沒有的普通門診待遇，特別是患病群眾和長者受益更多。

昨日，廣東醫保局發布的政策解讀也稱，大部分參保人「長遠來看都會從這個改革中獲益的」。

無全國統一醫保機構

發達地區結餘 欠發達現赤字

目前內地有數百家醫保基金，缺少全國統一的醫保管理機構。中歐衛生管理與政策中心前主任蔡江南表示，這造成經濟發達地區統收的共享帳戶可能還有結餘，但經濟欠發達地方的共享盤子就出現了赤字。要解決這種問題，一直以來，政府、專家都考慮如何將個人帳戶當中的錢調動起來，參與風險分擔。

中國政法大學民商經濟法學院教授婁宇認為，短期來看，醫保新政改革會損害一部分人的利益，如何對利益受損者進行合理的補償，也是關乎改革成敗的大事。

婁宇稱，門診共濟改革方案是減少退休參保人每個月匯入個人帳戶的資金，節省下來的資金用於門診大病統籌，此方案符合醫療保險的發展方向，初衷是好的，但執行中對細節的周全考慮非常關鍵，它可能會影響參保人對改革的接受度。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676