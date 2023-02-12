「雄才」感幸福 舊民憂生活 雄安新區住保體系成形 兩類居民兩命運

這是一座濕地環繞、林草為伴的「未來之城」，從人流不多的亞洲最大高鐵站雄安站出發，到雄縣最大的安置房區域——雄東A單元安置房僅需十分鐘車程。沿途道路平坦整潔，多為雙向各2車道，周邊遍佈施工中地盤，高處懸掛「歡迎回家」、「奮進新征程，建功新時代」等各類標語。街道兩邊沒有擺放垃圾桶，也沒有劃分地上車位，這讓區外遊客大喊「不習慣」。

2017年4月1日，雄安新區正式成立，主要定位為北京非首都功能疏解集中承載地。開建將滿六年，新區漸顯雛形，容東片區基本建成，容西、雄東、昝崗等片區進入穩定開發期。

小區入住「半滿」 街上吉舖仍多

在容東片區內，目前可見住宅小區實際入住率約有50%。有居民說，小區生活配套設施可滿足基本生活需要，「商業區比較緊湊，雖然選擇不多，但買菜做飯或下館子都很方便。」不過，商舖出租率依然不算高，現場其中一條街道可見，整排都是吉舖。容東安置房商業配套設施的招商公告顯示，餐飲、化妝品服裝零售、銀行通訊等服務業態仍有較大招商空間。

雄安新區規劃建設以100平方公里起步區先行開發，疫情對於基建工作似乎沒有很大影響。官方數據顯示，2022年雄安新區謀劃推進總體建設項目322個，總投資額超8000億元（人民幣，下同），預計全年完成投資工作量超2000億元，按年比增長30%以上。

就在本月6日，雄安新區首批市場化項目住房保障工作正式啟動。「雄安‧華望城」項目佔地63.4公頃，總建築面積為192.5萬平米，項目含住宅、公寓、商業、辦公及配套供給共229棟建築單體，其中商業化開發住宅為200棟。記者實際走訪發現，此批發售的華望城樓盤平均售價每平方米13,000元，只面向首都疏解單位人員，並不對外銷售。

原住民另謀出路 有人出走

作為疏解北京非首都功能的城市，雄安新區現有居民歸為兩類，一是屬於三縣（新區使用雄縣、容城縣、安新縣及其周邊部分地區組成）拆遷安置民眾，另一類是北京非首都功能疏解而來的居民。對於雄安新區成立前的「原住民」來說，新區建設過程中，他們面臨着眾多現實問題。

「工作都沒了，別的也幹不成，只能來跑出租。」一位在雄安新區內開網約車的司機說，因為失業，原來的工人只得另謀出路，有的留在當地成為出租車、網約車司機，有的做了速遞員、外賣小哥。在祖輩繁衍的土地上，老縣「原住民」忽然變成了新城「低端人口」。

雄縣、容城縣等地及其周邊區域，原本是皮具、服裝、建築材料的生產地，設有眾多工廠。為建「中國樣本」雄安新區，工廠停工或者搬遷，大量工人頓失就業機會。至於新區規劃中的企業類型，多為高新企業，需要專才和技術人員，對老居民來說門檻過高。當前新區建築工地雖然提供工作機會，但地盤危險程度較高，本地居民紛表示非就業首選。

由於新城尚在襁褓，普通就業崗位有限，於是壯年勞動力出走至石家莊、北京、天津等地從事服務行業；留在城中尚可工作的，多去應聘企業或居民小區內的清潔工，以補貼家用。

人才「拿京工資縣城生活」優惠多

相對來說，由北京疏解而來的各大企業職工，在雄安新區居住生活的幸福感很高。「拿着北京的工資在縣城生活，壓力小了很多，對未來也有很多期待。」有疏解企業職工表示，自己的工資水平和北京持平，社保從北京遷至雄安之後，拿到「雄才卡」，還可享受新區各項優惠政策。

截至目前，新區已完成土地出讓市場化項目13個，共計456萬平方米。其中，商品住房184萬平方米，共可滿足約13萬人居住。安置房方面，官媒指出，雄安新區建設交付了8.72萬套、802萬平方米，已基本完成自2019年征遷安置工作啟動以來的全部既定任務，共涉及4.47萬戶，11.34萬人。

拆遷款少生活費高 回遷戶頭痛

雄東安置房附近，已有許多生活必需品商店入駐，可以保障小區內居民基本生活需求。不過，老居民在居住方面也有不少煩惱。據回遷房居民表示，他們收到的拆遷款屬於低水平，「買完房子就什麼都不剩了」。還有的新房出現漏水、批蕩脫落、房門門框變形等情况，「這些問題不解決，也不想搬進去住」。

除此之外，回遷小區內雖然設有地下停車場，但車位「只租不賣」，每年租金為3600元，而以往村屋停車免費。也有居民表示，小區內水價同原本村內水價相比偏高，正常家庭每月水費支出已達300元，遠高於拆遷前支出。這些額外生活費用，成為拆遷戶頭痛的問題。

目前，容東、容西兩個安置房區域入住率較高，到了飯點，各個餐廳內坐滿食客。惟安置房片區內餐品價格較高，甚至菜品價格略高於北京普遍水平。新區內並未見到娛樂消費商業，安置區內晚間活動除了外出散步之外，市民基本沒有商業娛樂活動。

據了解，雄安新區現行拆遷購房政策為1人折抵50平方米，每人可多購20平方米住宅，每平方米以7000元價格購買。當前拆遷工作持續，據農交網消息，2023年新區拆遷村莊名單已公布，榮烏高速以南預計拆遷60多個村莊，同時針對起步區、特色小鎮建設、三台百花園、容西、寨裏等安置工程也會被提上日程。

明報記者

（中國故事）