青海1.3萬幹部入鄉 引農牧民外出就業

青海省面積72萬餘平方公里，全國排第四；常住人口僅592萬，當中近半為少數民族。對於經濟比較落後的青海來說，提高就業率是社會穩定與發展的基礎，去年農牧區勞動力轉移就業就達108萬人次。

另宣講政策促生產備春耕

據悉，青海省已連續20年開展萬名幹部下鄉活動，過往比較注重政策宣講。《青海日報》昨報道，今年青海下鄉活動主題除了「穩增長、穩就業」，還要講政策、促服務、促生產、促振興，包括幫助開展備耕春耕生產，幫助實施鄉村建設行動。下鄉幹部要與農牧民群眾同吃同住同勞動，不搞特殊化。

《青海日報》評論文章稱，火熱的鄉村振興一線，是廣大幹部增長見識、了解民情的「大課堂」，也是磨練意志、砥礪作風的「磨刀石」。廣大下鄉幹部在摸爬滾打中成就真才實學，讓基層經驗成為一筆寶貴財富。

青海省委書記陳剛月初在該省「三農」工作會議上指出，要以自治、法治、德治加強和改進鄉村治理，深化農牧業農牧區改革，讓農牧區的孩子接受良好教育，加大強農惠農政策系統集成，促進農村牧區和城市融合發展。