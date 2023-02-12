台學者：無刻意打壓 陸學者：破冰再遭卡關

北京國際關係學院副教授鍾厚濤則指，陸方組官員赴台悼念，是對星雲法師所做兩岸貢獻的尊敬，加上國共兩黨關係近來漸現回暖，北京選擇主動「破冰」，推動兩岸大交流、大合作、大發展，惟蔡當局再次卡關，「說一套做一套」、「嘴上說的漂亮，實際阻撓交流」。

鍾厚濤說，當前兩岸局勢，北京已掌握對台主導權和主動權，既對分裂勢力形成「碾壓態勢」，亦有能力意願按既定方向推動兩岸來往。蔡當局為阻撓交流「上躥下跳」，是因兩岸政策屬民進黨劣勢，「互動增多加劇其不得人心」，以及藍綠已形成反差，「藍是和平推動者，綠是麻煩製造者」，故不停「製造信息繭房，對民眾洗腦」。

而范世平認為民進黨希望與北京互動，倒是北京不太想與民進黨互動，以免引發外界聯想。范指出，儘管北京近期似有對台取態軟化的微調迹象，惟並不會在明年台灣總統大選前，透過與綠營互動，給民進黨無端製造「利多」因素，折損藍營選情。對蔡英文來說，任期將至的她，目前更看重「訪美」等政治遺產，且不會在選前突扭轉政治取態，令黨內分裂加劇。故雙方接下來都傾向「維持現狀」，北京更會如今次事件般，藉猛烈言辭指摘，淡化其可能與綠營互動的外界印象。

明報記者 王聖辰