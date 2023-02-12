星雲弔唁風波 兩岸互斥政治操作 名單涉統戰官員未獲准 陸批阻赴台 台指自撤全團

新華社報道，國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等方面組成弔唁團，在佛光山協助下按正常途徑辦理赴台手續。原訂昨早由北京出發，但受到台方阻擋無法成行。大陸有關方面將調整弔唁行程，改於12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。朱鳳蓮指，民進黨罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，令星雲法師後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害信眾感情、不得人心。

陸前宗教局長：

願大師在天之靈喚醒不肖子孫

被拒申請之一的葉小文昨刊文《莫道佛光千里遠，兄弟和合終相連》，寫道「願大師的在天之靈，能喚醒那幫還在阻擋『骨肉至親不往還』，竟然不顧起碼的人道主義，連參加赴台弔唁都要『政治操作』的不肖子孫」。葉小文2009年訪台時曾引發民眾陳抗衝突。

新華社報道，國台辦主任宋濤、國家宗教局長崔茂虎、海協會會長張志軍分別向佛光山發唁電。

台灣《自由時報》引述佛教界人士透露，除葉小文外，中共中央台辦副主任龍明彪和5名下屬，4名中央統戰部官員及3名江蘇省台辦人員亦被拒來台。其中，揚州副市長劉流據報是用江蘇省台辦的身分申請來台。官方「揚州發布」引述劉流昨在北京首都國際機場表情「悲傷凝重」、「難掩失望之情」地稱：「最終還是被擋下了，無法代表家鄉人民赴台弔唁大師。」

赴台名單包括台辦官員 台拒入境

中央社報道，該38人弔唁團成員包括在馬英九政府時期已被列為重點關注人士，「官方性質明顯」，又指事後傳出陸方曾威脅，若不讓葉小文與統戰部人員赴台，可以繞過向陸委會申請的既有渠道，就連帶讓中國佛教協會的僧眾代表，都不准赴台參與圓寂讚頌典禮。

陸委會昨回應指，由中共台辦、統戰部等組成的弔唁團因部分團員具現職官員身分未能獲准入境，基於「團進團出」原則，陸方決定取消全團人員赴台行程。陸委會表示，國台辦指「赴台受阻責任完全在台有關方面摻入政治因素造成」的說法是企圖將責任歸咎台灣政府。陸委會強調，在受理申請案時，並未見陸方提出包括12名官員在內的38人是以「弔唁團」形式赴台，也未表明是「團進團出」。至於該12人，陸委會指仍希望國台辦循既有機制聯繫。

佛光山定於13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」。《聯合報》引述佛光山方面昨就上述風波回應，稱正全力準備13日追思讚頌會事宜，對於前來為大師獻上敬意的人士，不分地域都表示感謝。

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