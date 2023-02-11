「縣官家屬交1000萬贖金」 小官財源受關注 警稱失實

「澎湃新聞」報道，綁架案於1月9日在梧州市區發生，綁匪把黃東明帶到80公里外的藤縣新慶鎮富榮村，拘禁在主犯陳克政的弟弟陳松家裏，該處位於偏僻山腰，由另外兩人看守。現場目擊者說，案發4天後的1月12日下午，警察衝入屋內救出被戴了手銬的黃東明，並控制兩名疑犯，39歲疑犯陳克政在逃，被當地警方懸賞10萬元通緝。

藤縣派出所門口目前仍貼着警方1月30日發布的「懸賞通告」，發布單位是藤縣上級梧州市公安局「1.11」專案組，即警方11日才成立專案組，顯示家屬未在9日案發後第一時間報案。「澎湃新聞」稱，後來富榮村書記蘇貴文和陳國光等人都聽到傳言，黃東明被綁架後，其女兒向綁匪送了1000萬元贖金；一名接近案情的人士也透露同樣消息。

刑偵不評案情 區分局出面闢謠

黃東明昨接受「澎湃新聞」查詢時，不願提及遭遇綁架一事。梧州市公安局刑偵支隊負責人昨被問到陳克政是否曾經拿到1000萬元贖金、是否有公職人員牽涉此案等問題時，也表示具體案情暫不對外公布。不過該局下屬龍圩區分局昨晚突然發「警情通報」，稱「網傳『犯罪嫌疑人勒索3000萬元，受害者家屬支付1000萬元贖金』等信息失實」。

內地縣官被綁架勒索案偶有所聞，綁匪大多以為「無官不貪」、「小官好敲詐」。2007年貴州威寧縣委書記王炳榮被綁架、勒索2100萬元，王炳榮獲救時受重傷。2015年，河南商城縣前縣委書記李紹文遭綁架，乘勢脫險。

河南雙峰縣李姓農民2012年利用改圖軟件合成艷照，寄送各地200多名官員敲詐，共得手45.3萬元。雙峰縣鄧存煌等3名男子也利用電腦合成艷照敲詐勒索；案件受害人之一的西藏山南地區商務局長陸書基送出26萬元，之後陸被查出受賄和巨額財產來源不明。