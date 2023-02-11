晤柬首相洪森 讚3年前「雪中送炭」 習倡創中柬鑽石六邊合作架構

要求選邊站是強權霸權

新華社報道，洪森表示，柬方堅定奉行「一個中國」政策、「一國兩制」方針，反對任何外部勢力在涉港、涉疆、涉藏等問題干涉中國內政。柬方希望以柬中建交65周年為契機，進一步鞏固柬中鐵桿友誼，積極打造「工業發展走廊」和「魚米走廊」。

習近平在會晤時對洪森稱：「3年前，首相先生頂風冒雪『逆行』訪華，也是雪中送炭，同正在抗擊新冠疫情的中國人民堅定地站在一起，讓我們深為感動。你的義舉在中國還是引起了很強烈的反響，我們說的這個『鐵桿朋友』就是這麼體現。」

習近平強調，中方將柬作為周邊外交重點方向，堅定支持柬人民自主選擇符合本國國情發展道路，反對外部勢力干涉柬埔寨內政。他說，發展不是少數國家權利，搞意識形態對抗，將經貿科技交流政治化、武器化，強推「脫鈎斷鏈」，遏制打壓別國發展，要求地區國家選邊站隊，是強權霸權行徑，不得人心。中方將堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護國際公平正義。

民調：受東南亞歡迎度 美升華跌

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院9日公布最新民調顯示，美國在東南亞國家的受歡迎度已經從去年的57%，上升到61.1%；中國的受歡迎度則從去年的43%，下滑至今年的38.9%。「美國之音」昨據此指出，美國拜登政府加強與東南亞國家的互動已顯現成效，東南亞民眾如果被迫選邊站，選擇美國的民眾將大大多於選擇中國的民眾。