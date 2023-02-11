北京聞風：兩岸關係迎「小陽春」 ／文：鍾鳴九

台灣佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日圓寂，兩岸共同悼念。分析指出，此次大陸佛教界人士等得以赴台弔唁，顯示兩岸溝通管道發揮作用。此前，中國國民黨前主席洪秀柱呼籲台陸委會給予專案協助，讓大陸信眾來台弔唁。台陸委會表態會同主管單位提供必要協助。

兩岸互動趨頻 民間交流可期

近期兩岸互動明顯增多。國民黨副主席夏立言昨日在北京參加兩岸合作舉辦的「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會。此前一天，中共中央台辦、國台辦主任宋濤在北京會見夏立言一行。在為期十天的大陸行中，夏立言還將參訪南京、武漢、重慶、成都等地，出席兩岸青年企業家（上海）交流活動等。

閩南師範大學兩岸一家親研究院名譽院長王建民表示，夏立言參訪大陸是兩岸關係回暖的一個重要指標性行動。他說，疫情期間兩岸交流幾乎中斷，人員交流急劇減少。疫情防控措施調整，為改善兩岸交流創造便利條件。國民黨率先行動到大陸參訪，是改善兩岸關係的重要契機，也是台灣民眾的期盼。

不久前，洪秀柱訪問大陸，傳遞台灣民眾期盼全面恢復「小三通」、增加兩岸直航口岸、解決台灣食品輸入大陸的相關問題等呼籲。大陸國台辦很快宣布，對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊資料；大陸航空主管部門通過《海峽兩岸空運協議》聯繫渠道促請台方恢復兩岸直航航點。

5日，政治學學者、台灣大學政治學系教授朱雲漢逝世亦引發大陸學術界廣泛追思。6日，金門縣議會發表倡議金門成為「永久非軍事區」等四大宣言，國台辦回應「聽到了」金門鄉親的呼聲，願盡可能提供協助。7日，國民黨前主席連戰在其新書《連戰回憶錄》發布會上說，盼望兩岸走和平之路，共同繁榮，子子孫孫不再受戰火波及。

值得注意的是，民進黨當局雖對國民黨訪問大陸等活動抨擊猛烈，但其兩岸政策也在微妙變化。蔡英文月初出席大陸台商春節聯誼活動時表示，願和大陸開展對話，一起尋求雙方可接受、促進區域和平穩定的可行之道。台灣當局交通部門負責人王國材近日表示，今年歡迎百萬陸客來台。

國際關係學院副教授鍾厚濤分析，民進黨在姿態上的調整展示島內民意對民進黨的強大壓力，但仍要聽其言觀其行。他亦認為，近期兩岸關係發展態勢迎來「小陽春」，今年兩岸民間往來和人員互動前景可期。

文：鍾鳴九