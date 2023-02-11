王滬寧：當務恢復兩岸交流正常化 接見夏立言 促國共鞏固「九二共識」反台獨

新華社報道，王滬寧首先代表中共中央總書記習近平和中共中央，問候夏立言一行。他表示，大陸將全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面貫徹落實習近平總書記關於推動兩岸和平發展、促進兩岸交流合作的重要指示精神，團結廣大台灣同胞，共創祖國統一、民族復興的歷史偉業。

「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。」王滬寧說，兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化，「我們歡迎和支持更多台灣同胞參與到中國式現代化和民族復興進程中來，共享祖國大陸發展成果和民族復興榮耀」。

王滬寧強調，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

央視引述夏立言稱，盼兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信溝通，造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

國民黨新聞稿則指出，夏立言在會面中提到，18年前兩岸同樣面臨緊張情勢時，國民黨通過時任主席連戰的「破冰之旅」化解危局。此後雙方不僅定期進行「兩岸事務首長會議」，後來也成功於新加坡舉行兩岸領導人「馬習會」。這不但證明國民黨兩岸政策的正確性和重要性，也是國共兩黨合作下不可忽視的重大成就。

夏：和平當目標 沒困難不能解

夏立言稱，從過去的歷史經驗看，只要能夠繼續交流對話、累積互信，以智慧化解衝突，用包容尋求共識，把維繫台海和平當成重要目標，相信沒有什麼困難不能化解。

《聯合報》、「中時電子報」報道，今次是王滬寧去年10月當選中共中央政治局常委後，首度會見台灣來客。有北京官員指此舉表明王對台灣事務的重視，亦對外展現他正式主管對台工作。新一屆全國政協委員名單1月公布，王滬寧為唯一入選名單的中共二十屆政治局常委，外界認為他3月篤定接任全國政協主席。

夏立言一行昨上午與大陸國台辦旗下智庫學者舉行「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」閉門座談。曾主政福建的現北京市委書記尹力昨晚宴請夏立言一行。

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