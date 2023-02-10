吳尊友：未染疫或天生免疫力強 日後難陽

全國免疫保護力已較高 料不會再大流行

內地有小部分人仍未曾感染新冠病毒，有家長擔心沒「陽過」的孩子開學後有感染風險，也有長者因為沒「陽過」而不敢出門。對此吳尊友在國務院聯防聯控機制記者會回應，認為「未陽人」感染機會小，建議繼續做好個人的防護措施，盡快接種疫苗。

吳尊友稱，國內剛剛經歷了一次全國性的新冠病毒感染流行，多數人已經康復了；此時在全國範圍內人群的免疫保護力處在一個較高的時期，所以近幾個月再出現新一波新冠疫情的可能性較小；今後再出現類似這次大規模流行的可能性也較小；未來病毒出現更強變異毒株，或「返祖」到原始毒株的可能性非常小。

教育部體育衛生與藝術教育司副司長劉培俊說，當前全國疫情形勢總體平穩，今年春季全國學校能夠實現如期、正常、安全開學；如無疫情風險，學生一般不延遲返校。目前，全國高校均已建成健康驛站，為校內感染者提供感染期內相對分離的空間、健康監測和相關服務。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操表示，近期多地開展新冠抗體檢測服務，又稱為血清學調查，目的是為獲得各年齡組、城鄉人群特異性抗體水平，推算出人群的感染水平。