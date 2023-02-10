網紅拍普通話遊港片 稱測歧視被指挑矛盾

抖音帳號「滬漂女孩藝軒」周二（7日）先後兩度上載標題為「挑戰在香港一天只說普通話 會不會被翻白眼」的短片，稱有網民向她抱怨「在香港說普通話，白眼差點沒被翻死」，故拍片實測。該博主稱早上在酒店辦入住時，其廣東朋友提前問到按金為500元，但她用普通話辦理時被前台收取1000元（店員稱住兩晚收1000元）。後在找換店換兌港幣時，店員以1:1的匯率為其兌換。

短片中，該博主亦在旺角朗豪坊一食肆買飲品，她先向一男店員詢問「你好，這有人嗎」，見該男繼續低頭寫字，便自言道「聽到了，但他沒鳥（理會）我」。隨後又前往尖沙嘴「說是歧視最嚴重的店」吃午飯，感服務態度正常，惟中途用座旁插座為手機充電，遭餐廳老闆提醒「這不讓充」。

該博主和友人去逛「香港最大的連鎖鞋店」，她在短片中自述，朋友「試了三四雙鞋」並讓店員把相中款式的兩尺碼找出來，店員稱「你先把地上你試的那些鞋擺回去，我再給你拿你要的碼」。短片末亦提到，某牛腩麵店一位長者老闆「特別認真地用港普跟我說普通話」。

「滬漂女孩藝軒」抖音帳號擁有近百萬粉絲，129條短片多是生活、學習、旅遊類內容，集中在容易引起共鳴的話題。該25歲博主自稱「香港浸會研究生」，在上海杭州兩地工作。本報昨透過帳號提供的「合作」聯繫方式，聯絡該博主但未獲回覆。

多帖述在港遭歧視經歷 稱有同感

該帳號下方的留言，粉絲們大多數表示對在港遭歧視有同感。該短片也在內地多個社交平台被轉發，許多人發帖講述在港受歧視經歷。但亦有不少網民質疑博主藉重啟通關，用自由行等兩地往昔矛盾博取關注，稱其影片經剪輯，目的是「蹭流量製造熱點」。「這樣的視頻會更加挑起事端，製造矛盾。意義何在？」

博主補充：友善的人也多

惟拍攝日「翻白眼」多

就視頻引起輿論風波，該博主周三補充表示，來港半年「翻白眼的不少，但是友善的人也很多」，只是拍攝當日「碰到的白眼比較多」。

平機會：無法確認是否眞實 旅議會：不予置評

針對事件，平等機會委員會回應稱不能確認視頻的製作及其內容是否紀錄及/或反映社會的眞實情况，因此亦無法就相關視頻的內容及由此而引發的討論作出任何評論；重申香港的服務提供者，不論從平等機會或生意考慮的角度，都應該平等對待來自不同地方的客人。

香港旅遊業議會則表示不予置評。

明報記者