【駐京周記】距城三里 屯集青春

三里屯名字還是明朝時期因村落距離內城三里而來，名字雖然土氣了一些，沿用至今，卻成為北京潮流時尚大牌雲集的地區。三里屯酒吧街的由來，也得益於第二使館區的興建。上世紀90年代，三里屯始建第一間酒吧起，三里屯酒吧街的名號就逐漸打響。

京民聞酒吧街停業紛打卡

多中年故地重遊 緬黃金年代

廣義上的三里屯酒吧街，以三里屯為中心，隱藏於居民區街巷中的酒吧都可算在內。狹義上的酒吧街，只包括三里屯北街和三里屯南街。當年聞名京城的一些老牌酒吧，早已成為傳聞；現在的「蘭桂坊」、「男孩女孩」等酒吧，也都面臨歇業整頓的局面。

北京民眾們聽到酒吧街要停業的消息，也紛紛前來打卡。原本以為年輕人居多，沒想到反而許多中年人來此「緬懷青春」。閒聊中發現大家經歷了三里屯酒吧街最輝煌的年代，見證了那些紙醉金迷的時期，現在再來三里屯，免不了語氣中帶了些懷念，「再也看不見玻璃窗內跳鋼管舞的漂亮小姐姐了」。

又找在三里屯開酒吧的朋友聊了聊天，聽他講了講三里屯酒吧街的故事。2011年到2018年，酒吧行業盛世。當時他身邊很多朋友都開酒吧，三里屯酒吧街也熱鬧非凡，晚上店內生意紅火，沒熟人帶路都訂不到座。他開始逐漸萌生了擁有一家自己的店的想法，但沒趕上「黃金時期」，2021年才從朋友那裏承接了現在這家店，當了酒吧第三任老闆。

店家賤賣家俬捱過

疫策放開終有盈餘

趕在疫情期間開業，兩年間，光停業就停了半年。他看着周圍的店，店舖名字變來變去，老闆換來換去。樓上的店，從他開業到現在就一直貼着轉讓的告示，到現在也沒人接手。現在的酒吧街，早已不是當年紅火的樣子，低價賠本轉讓店舖、家具、酒類的店家不在少數。好在疫情政策放開以來，終於有了起色，可以維持生活，有一定的盈餘，周末還要招兼職。

說着話的工夫，店裏已經坐滿了前來消費的顧客，他一邊招呼人就坐，一邊搖着手上的調酒壺。他的店不在此次停業整頓範圍內，「已經很幸運了」。

明報記者 王佩凡