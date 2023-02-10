疫苗受害者擬訴衛健委 聯名信號召串聯維權

促公開非疫苗異常診斷依據

認不科學結論對受害者不公

「維權網」報道，公開信由上海疫苗受害家庭華秀珍代表發起和起草，表示要按「預防接種工作規範」和「預防接種異常反應鑑定辦法」，依法依規組織診斷組公平公正公開科學的調查診斷；並公開偶合與不屬於疫苗異常反應的科學依據。同時，要求確認國務院在去年7月23日聯防聯控機制記者會宣稱接種新冠疫苗不會導致白血病糖尿病的結論缺科學依據，對受害者不公平，促國務院給受害者公平公正的說法。

信中聯署者包括湖南、內蒙古、北京、湖北、山東及福建等地的疫苗受害家庭，部分據稱接種新冠疫苗後出現嚴重副作用。

倡受害者攜病例「血的事實」進京

「疫苗安全」是內地多年熱點議題，近年每逢全國兩會，有關疫苗維權人士都會發聲。其中，2020年兩會前夕，疫苗受害兒童家庭致信全國人大代表，呼籲修改現行疫苗法，吸取假疫苗歷史教訓，為新冠病毒疫苗研發提供法律保障。他們當時也事先預告，兩會期間將上訪維權。