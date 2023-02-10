在明報發文談與鄒幸彤相識 野渡遭穗公安問話6個鐘

野渡周日（5日）在本報「星期日生活」發表〈不負愛與自由〉一文，內容主要談及野渡與未婚妻鄒幸彤（前支聯會副主席）的相識過程，提到兩人如何因捷克作家哈維爾結緣。他昨日下午3時許在facebook發帖稱，因發表該文，被傳喚到廣州市黃浦區魚珠派出所筆錄，並稱「專制容忍不了愛與自由」。

fb稱「專制不容愛與自由」 多審兩個鐘

野渡昨晚約10時返回住所，他表示，公安主要在文章入面「捉字眼」提問，包括哈維爾、「坦克軋輾民主夢」、「中國的自由主義陣營」、「啟發了〈零八憲章〉」等等，「問這些字眼要表達什麼，我當時很生氣，因為這封是情書，這都要做筆錄，比較荒謬」。筆錄約在傍晚6時許做完之時，「（公安）又找到facebook發的一段話，又繼續做多個筆錄，做了兩個鐘。『專制』這兩個字刺激了他們，問為什麼要講專制？專制是什麼意思？」

公安捉字眼問意圖 野渡：情書文

「我說這篇文是情書，連情書都要筆錄，發下牢騷都不行？」野渡稱，筆錄人員也向他表示感到無奈，指是「上頭交代」；又稱鄒幸彤「好敏感」，着他盡量不公開發表涉及鄒的內容，並提及近日美國議員提名她諾貝爾和平獎一事相當敏感。

「他們認為我這篇文章是炒作（提名諾獎一事），又要求我刪facebook帖，我向他們提條件，必須讓我去香港探監。我不能夠探監，又不能夠書信表達感情，我都是人」，野渡稱。

原名吳楊偉的野渡是作家及維權人士，目前仍受出入邊境管控，無法出境。他又稱，這段時間被「盯得很緊」，包括過年外出與朋友遊玩多日，也被傳喚做了筆錄，還派了人到當地調取攝像鏡頭調查。