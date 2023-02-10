話你知：「新疆人權」成中西外交熱詞

2014年4月，烏魯木齊火車南站發生暴力恐怖襲擊案件後，中央政府大刀闊斧治疆，2016年「教培中心」建設開始納入官方政策，逐漸引起西方社會關注，並批評這是「再教育營」，指其中存在虐待、性侵及強迫勞動等侵犯人權行為。對此，中國政府多次堅決否認。

國際社會對於新疆人權問題的不同立場形成兩大陣營。2019年7月，英國、法國、德國、日本等22個國家在聯合國發表聯合聲明，譴責中國政府在新疆的行為。隨後，包括俄羅斯、沙特、巴基斯坦、古巴等37國發表聯合聲明支援中國政府，不久，又有13國加入聲援中方的行列。

2021年3月，美國、歐盟、英國和加拿大與中國「鬧翻」，宣布就新疆人權問題對中國官員發起制裁行動。這也是歐盟和英國自1989年天安門事件以來，首次就人權問題對中國發起制裁。中國政府隨後作出回應並反制。新疆議題延燒到貿易和投資，西方抵制新疆棉，導致國際大品牌要站隊。「新疆人權」成為近年中西方外交場上的熱詞。