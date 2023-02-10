衛報：新疆主席下周訪英晤高官 被視欲改善中英關係信號 華外交部：未掌握消息

英國《衛報》（The Guardian）周三刊發獨家報道稱，艾爾肯·吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz）將於下周訪問英國，隨後也將前往歐洲其他國家，與有關人士會面討論「新疆的情况」。

英外交部告知社運人士 避抗議活動

報道引述英國外交部的電子郵件稱，英國外交部將會面的消息告訴了相關的社會運動人士，希望避免抗議活動。英外交部在信中寫道，「新疆主席（艾爾肯·吐尼亞孜）計劃下周訪問英國。我們已經同意和他進行高級別的會晤，並打算藉此機會，敦促中國改變對特定議題及個案的做法」。

英議員指無法理解 籲撤邀

屬於對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的英國國會議員，對英國外交部要求和新疆高級官員會談表示「不能理解」，並認為跟艾爾肯·吐尼亞孜會面是不合適的，IPAC認為，他「在迫害維吾爾族人方面發揮核心作用」。

英國IPAC包含來自保守黨、工黨和自由民主黨的國會議員，他們呼籲英國政府，「取消任何官方的邀請，並就此一令人無法理解且傷人的錯誤判斷，對英國維吾爾族群道歉」。

中英關係在2021年跌入冰點。自香港人權糾紛之後，英國議會於2021年投票通過不具約束力的動議案，認定中國對維吾爾族人的政策構成「種族滅絕」，並制裁新疆公安廳長陳明國、新疆政法委書記王明山、新疆兵團前書記王君正（現西藏書記）、新疆前副書記朱海侖。此番同意艾爾肯·吐尼亞孜來訪，則被外界視為英國有意改善中英關係的信號。

英外交官：與華官方接觸必要

路透社昨引述英國外交部官員里奧·多徹蒂（Leo Docherty）表示，英外交部認為有必要和中國官方接觸及對話。多徹蒂說，中方在新疆的做法令人憎惡，也不會以任何方式使它合法化，「然而，積極參與挑戰侵犯人權行為和捍衛被壓迫者的權利是英國在世界各地外交工作的核心……因此官員們準備好與他（艾爾肯·吐尼亞孜）會面」。艾爾肯·吐尼亞孜曾於2021年被美國制裁，但他並未被英方制裁。多徹蒂表示，艾爾肯·吐尼亞孜料將持外交護照旅行，因此毋須簽證。

料持外交護照 行程包括比利時

此次歐洲之行，據悉還包括比利時布魯塞爾等地。北京2021年3月曾制裁一名比利時國會議員，比利時當時召見中國大使交涉；布魯塞爾市議會去年1月也通過議案，譴責中國對維吾爾族的迫害。

艾爾肯·吐尼亞孜現年61歲，維族人，一直在新疆工作。2021年9月任新疆黨委副書記、政府代理主席，2022年1月真除。

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