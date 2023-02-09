內地萬人調查證長者因憂副作用延打疫苗

稱須填補疫苗缺口 防下波感染

澎湃新聞報道，研究共納入12,900名於2021年7月至2022年8月間採集的受訪者的疫苗接種情况和未接種原因等資料。趙耀輝指出，「我們現在第一波大規模感染已經過去了，目前能做的，就是抓住窗口期，把老年人等脆弱人群的新冠疫苗缺口補上，預防幾個月後下一波感染可能帶來的重症和死亡。」

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾也表示，由於還有一小部分人沒感染，這種散發有可能導致半年後爆發下一輪疫情。

另外，國家醫保局昨指出，目前獲批上市的國產新冠治療用藥已全部被納入醫保支付範圍。其中，中藥「三藥三方」（金花清感顆粒、連花清瘟膠囊／顆粒、血必淨注射液，以及清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方）和國產口服小分子新冠治療藥阿茲夫定片，已正式納入醫保藥品目錄。

不過據《長江商報》 披露，從知名電商平台查詢發現，連花清瘟10盒（48粒）售價僅218元（人民幣，下同），價格較高峰期跌近八成。同時，連花清瘟生產商以嶺藥業股價兩個月內也從高點下滑45.61%，市值蒸發約411億元；公司實際控制人吳以嶺個人身家也縮水約130億元，至155億元。