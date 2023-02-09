內地萬人調查證長者因憂副作用延打疫苗

【明報專訊】北京大學博雅特聘教授、國家發展研究院經濟學教授趙耀輝帶領中國健康與養老追蹤調查團隊近日在國際醫學期刊《自然醫學》（Nature Medicine）發表論文，研究指出對疫苗禁忌證（醫學術語，指不適宜於採用某種治療措施的疾病或情况）的誤解和對疫苗副作用過度擔憂，是內地長者群體疫苗接種決策時猶豫不決的主因。
稱須填補疫苗缺口 防下波感染
澎湃新聞報道，研究共納入12,900名於2021年7月至2022年8月間採集的受訪者的疫苗接種情况和未接種原因等資料。趙耀輝指出，「我們現在第一波大規模感染已經過去了，目前能做的，就是抓住窗口期，把老年人等脆弱人群的新冠疫苗缺口補上，預防幾個月後下一波感染可能帶來的重症和死亡。」
北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾也表示，由於還有一小部分人沒感染，這種散發有可能導致半年後爆發下一輪疫情。
另外，國家醫保局昨指出，目前獲批上市的國產新冠治療用藥已全部被納入醫保支付範圍。其中，中藥「三藥三方」（金花清感顆粒、連花清瘟膠囊／顆粒、血必淨注射液，以及清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方）和國產口服小分子新冠治療藥阿茲夫定片，已正式納入醫保藥品目錄。
不過據《長江商報》 披露，從知名電商平台查詢發現，連花清瘟10盒（48粒）售價僅218元（人民幣，下同），價格較高峰期跌近八成。同時，連花清瘟生產商以嶺藥業股價兩個月內也從高點下滑45.61%，市值蒸發約411億元；公司實際控制人吳以嶺個人身家也縮水約130億元，至155億元。