武漢改醫保削補貼 數千長者冒雨示威 駕電動四輪車堵路高唱國際歌 當局指會向領導匯報

市府接線生：請撥12345投訴

事件引起互聯網熱議，本報昨嘗試聯絡武漢市醫保局不果，而市政府電話接線人員回答稱「有關投訴、諮詢方面，請打12345（政務）熱線」。

網上多條短片顯示，昨早武漢市政府門前開始有人群聚集，當時天降微雨，人們打起了雨傘。許多長者駕着俗稱「老年快樂盒」、帶有帳篷的電動四輪車堵路。現場有長者高唱國際歌，有警察和特警在場戒備。自由亞洲電台引述一名參與者表示，大部分集會者是武漢鋼鐵廠的退休工人，但也有企業國企退休員工。

武漢市運行了20多年的職工醫保制度，實行「統籌賬戶＋個人賬戶」的保障模式。此前醫保以「保住院」為重心，住院費用使用統籌基金報銷，而門診看醫生只能通過個人賬戶支付。

據武漢近日發布的《武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則》，最新的變動方案，則是將門診治療費納入統籌基金範圍支付，報銷比例從50%起步。為此，調整醫保個人賬戶的計入辦法。由原來的單位繳費的一定比例和個人繳費的全部，轉變為只劃入個人繳費部分；退休人員則按照2021年養老金平均水平2.5%劃入。具體計入金額為每月83元。《細則》指，改革個人賬戶劃入比例後，增加的資金會全部放入門診統籌基金。而當地公務員醫保不受影響。

新方案下退休者每年或失數千元

有武漢當地居民向本報反映，這一變更，令原本退休人員每月有260多元的醫藥補貼，變成只有80多元，一年就少了2000多元，「改為門診報銷，但看門診又有『門檻費』，要達到700元以上才能報，報銷還有一定比例，相當於損失了數千元，導致很多退休人員不滿」。而政府對於當日集會也沒有回覆，「只是說向領導匯報」。

在當地的微信群組中，流傳着「要求市長在2月8日前回應」、「否則下周將組織退休人員和退役軍人醫保維權大會」的消息。微博上目前已無法搜索相關消息。但「武漢醫保」的話題引起討論，不少網民聯繫到近日延長退休年齡的改革，稱「一邊延遲退休，一邊動醫保的錢」，有的說「免費核酸三年後，這不就是回報嗎？」

隨着中國社會老齡化加快，社保基金開支壓力增大的情况引起關注。有統計數據顯示，社保基金早在2013年已出現入不敷出，且實際赤字規模逐年擴大，要依賴財政補貼。在2020年，全國只有廣東、北京、雲南等6省的職工養老保險基金有盈餘。

明報記者