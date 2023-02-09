稱聽到金門設「非軍事區」呼聲 國台辦：願提供協助

央視報道，朱鳳蓮表示要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，符合兩岸同胞共同利益。金門有關方面共同發表的倡議就是這種民意的具體體現。大陸方面一貫高度重視、積極支持金門經濟社會發展，不斷採取切實措施增進同胞利益福祉，2018年已率先實現向金門供水，目前與金門通電、通氣、通橋等前期技術準備也基本完成。

籲全面恢復小三通

朱鳳蓮還呼籲盡快全面恢復「小三通」和兩岸民眾正常交流往來，指摘台當局以疫情為藉口阻擋兩岸交流違背民意，不得人心。對於恢復兩岸直航航點，她強調，「我們已經做好相關準備，沒有任何限制和障礙。」希望台灣方面順應民意，不要再阻礙兩岸恢復直航。

對於台灣總統蔡英文日前稱「在理性、平等及相互尊重下」願和大陸開展對話，朱鳳蓮表示，只要民進黨當局認同體現一個中國原則的「九二共識」，以實際行動停止謀「獨」挑釁和勾連外部勢力對抗大陸，兩岸對話協商就可以恢復。