來港辦投資宣講會 粵商務廳：對企業無事不擾

稱到粵賺錢多、麻煩少

自稱「推銷員」的張勁松，會上以「走向大灣區 粵港合作有新機」為主題，列舉廣東經濟規模、人口市場、產業配套、交通設施、營商環境、生態環境等6方面優勢，向數百名在港企業代表講解投資廣東益處。張形容，政府對企業是「有求必應，無事不擾」，又稱來粵投資發展的企業「只要遵紀守法，辦事毋須求人」。

就粵港合作議題，張勁松表示，兩地現今有4個重點合作方向，包括招商（建立長期化招商合作渠道）、會展（粵將組織更多企業到港參展辦展）、貿易（使粵港貿易更加暢通）和金融（粵港加強推動金融互融互通）。2023年粵港澳大灣區全球招商大會計劃10月至11月在廣州舉辦，希望粵港澳齊力，屆時把大會辦成世界級的品牌招商會。

製造業及總部企業為招商重點

張勁松透露，廣東當前2個招商重點方向分別為製造業和總部企業。廣東正着力發展更高能級的總部經濟，希望招攬跨國公司特別是世界500強、行業龍頭企業，來粵設立區域、功能和研發總部。他還披露了多種投資獎勵情况，其中，對認定的跨國公司地區總部年實際外資金額超過1000萬美元的，按其當年實際外資入資金額的2%給予獎勵，最高獎勵1億元人民幣。外資對廣東房地產業、金融業及類金融業新增項目，不在投資獎勵範圍。

明報記者 王聖辰