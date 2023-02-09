橫琴澳門一體化 供澳人住屋納入條例 設分線管理 一線管人二線管貨

將於3月1日起實施的《條例》共八章66條，對合作區治理體制、規劃建設與管理、促進產業發展、便利澳門居民生活就業、推動琴澳一體化發展和法治保障等方面作出規定。據中新社報道，廣東省人大常委會昨舉行記者會介紹有關情况。

力爭年內「封關運作」

內地貨經二線視作出口

廣東省人大常委會法工委副主任余建紅表示，《條例》重點明確合作區管理執行機構的職能定位，理順與廣東省、珠海市有關單位之間的權責關係，優化澳資企業在合作區發展的營商環境，完善澳門居民在合作區就業生活的制度保障。

據《條例》，合作區對貨物「一線」放開、「二線」管住（見圖）；在「一線」按照規定實行合作查驗、一次放行通關模式，「二線」對人員進出不作限制；從內地經「二線」通道進入合作區的有關貨物視同出口。朱偉在發布會上稱，今年將重點推動前述「分線管理」重大政策落地，力爭年內「封關運作」。

「要為澳門居民在合作區生活就業提供更多便利條件，着力提升合作區的人氣、商氣、煙火氣。」朱偉說，要在全面取消澳門非營運私家車入出合作區配額的基礎上，進一步推動放開澳門單牌營運車輛入出合作區，實現跨境要素更加高效便捷流動，塑造「琴澳一體化」發展基本形態。

合資格澳人購單位後5年始可轉讓

在民生方面，朱偉稱，「我們將大力推動澳門優質的教育、醫療、社區服務延伸到合作區。」《條例》提到在合作區建設「澳門新街坊」等民生項目，拓展澳門居民優質生活空間。橫琴首個「澳門新街坊」項目預計今年建成，將為澳門居民提供4000多間住房。據此前披露，在珠海沒有物業、在澳門不多一套物業、在灣區內地9個城市工作學習或生活的澳門居民可優先購買，購滿5年方可轉讓予同類資格澳門居民。

准澳醫護到衛生站執業

《羊城晚報》昨引述合作區執委會副主任吳子健表示，圍繞「建設便利澳門居民生活就業的新家園」，合作區將通過《條例》的規定，在「澳門新街坊」推進多項公共服務和社會保障建設，作為銜接澳門的試點，包括探索建立對接澳門教育服務的學校供澳門居民子女就讀，以及探索建設澳門模式的衛生站，爭取讓澳門的醫療人員可以在衛生站執業，在衛生站可以使用澳門已上市的部分藥品。

國務院於2009年8月14日正式批准實施《橫琴總體發展規劃》，將橫琴島納入珠海經濟特區範圍，要逐步把橫琴建設成為「一國兩制」下探索「粵港澳」合作新模式的示範區。2021年9月5日，中共中央和國務院印發了《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》。

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