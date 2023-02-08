稱3基改嬰生活正常 賀建奎啟新研究

南方科技大學原副教授賀建奎利用人類胚胎基因編輯技術，讓3名基因編輯嬰兒先後誕生，宣稱能天然抵抗愛滋病，成為世上公開的首宗案例，引發科學倫理爭議。深圳法院2019年12月以「非法行醫」等罪，判處賀建奎監禁3年及處罰金人民幣300萬元。賀於2022年4月刑滿釋放。

在刑滿獲釋後，賀建奎成立了北京賀建奎實驗室，他上月29日還在微博發帖招聘研發工程師，從事罕見遺傳病基因編輯治療研發。賀建奎上周接受英國《衛報》訪問，提到自己花了許多時間思考過去所做之事，「用一句話總結：我做得太快了」。但他沒有表達遺憾或後悔，只稱「需要更多時間考慮」和「這是一個複雜的問題」。

沒表遺憾 稱着重就診者家庭幸福

賀建奎又拒絕說明他認為在進行基因編輯前應做什麼，並稱下個月在牛津大學的受邀訪問中會提供更多細節。他稱，自己仍與基因編輯雙胞胎女嬰的家庭保持聯絡，「露露和娜娜過着正常、平和、不受干擾的生活，我們應該尊重他們」，他表示，「我們尊重就診者的隱私，對我而言，我把家庭的幸福置於首位，科學發現放在次要的位置」。當被問到第三名嬰兒的情况，他先是拒答，其後又補充稱「小孩與父母過着正常的生活」。

獲實驗室資金 擬下月牛津演講

對於未來，報道稱，賀建奎正重新開啟自己的職業生涯，並稱自己已獲得足夠資金支付實驗室的租金。他還計劃今年在一系列的學校和會議發表演講，包括下周在英國肯特大學舉行的線上研討會，以及下個月在牛津大學的演講。賀並沒有視過去的醜聞為進行臨牀研究的一道不可踰越的障礙。「根據中國法律，當一個人服完刑後，他們將重新開始並享有全部權利。」