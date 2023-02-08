逼員工背董事長「金句」 央企捱轟叫停閉卷試

綜合內媒昨日報道，中國人民保險集團公司旗下的人保壽險公司早前發布通知，要求總部及省、地市、縣支部各級機構全體幹部員工，「學習、熟讀、並背誦董事長在首季峰啟動會上傳達的金句集錦」。通知提到，總公司各部門主要負責人、各級機構一把手須「充分發揮示範帶動作用，帶頭講金句、用金句，通過集中學習、個人自學、背誦打卡等多種方式，確保全體內勤人員將金句內容牢記於心、付諸於行」，要求在周五（2月10日）前全體員工閉卷考試及格，並向公司方面匯報考試成績。

促管理層帶頭 要求全員考試及格

通知提到的董事長，即中國人民保險集團股份有限公司中共黨委書記、董事長羅熹（圖）。公開資料顯示，羅熹1960年12月出生，畢業於中國人民銀行研究生部，經濟學碩士學位，高級經濟師，1977年8月開始工作以來，曾任職多家銀行、保險公司。人保壽險公司是2005年經當時的中國保險監督管理委員會批准，由中國人民保險集團公司為主發起成立的全國性人壽保險公司。

事件前天在網絡流傳，一度登上微博熱搜。該公司官方微信公眾號「中國人保壽險」上，相關文章隨後被刪除，原定閉卷考試亦被叫停。

公司撤「金句」圖

疑促社交平台刪帖

該公眾號曾於去年12月2日發文，貼出該公司董事長的「金句」圖片，包括「讓壽險更加貼近人民生活」、「為客戶守護美好生活」、「經濟社會越困難，保險價值越重要」、「聚焦客戶、融入民生、提高效率、提升價值」等。

內媒亦指人保壽險公司疑就此事曾出具《撤稿函》。一張落款「中國人民人壽保險股份有限公司」並蓋有紅章的《撤稿函》的網傳圖片提及，涉事通知為企業內部郵件，該文件指某社交賬號對該企業「內部管理活動進行了過度主觀揣測，與實際情形嚴重不符，侵犯了企業聲譽」，要求平台刪除有關帖文。

官媒批諂媚 陷盲目個人崇拜

中新社旗下中新經緯前晚就事件發表題為《讓員工背誦董事長金句？切莫讓企業文化跑偏》評論，批評強制員工背誦董事長「金句」，是下屬諂媚上級之舉，易使企業員工陷入盲目個人崇拜；除加重員工平時工作負擔，這種職場「無用功」只會讓員工對供職企業感失望，勸退有真才實幹的人。